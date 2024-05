Uomini e Donne Over chi è Fabio Boccalini cognome età lavoro

A Uomini e Donne Over il romano Fabio Boccalini ha lasciato il segno. È uscito con Sabrina, Yasna e Tiziana. Età, lavoro e Instagram del cavaliere ultra della Lazio

Questa stagione del programma di Maria De Filippi è ormai terminata e sul finale c’è stato un inaspettato protagonista. Fabio di Uomini Over cognome Boccalini e ha 60 anni di età. Per intenderci ci riferiamo alla biografia del cavaliere romano della lite con Sabrina e della strigliata di Maria De Filippi del “chi c**** sei” già virale da giorni sui social. Di orgogliose origini laziali, vive a Ronciglione, il frizzante partecipante alla trasmissione con Tina Cipollari è partito in sordina, raggiungendo di recente un discreto boom di popolarità. Per quanto riguarda la vita privata di Fabio Boccalini di Uomini e Donne Over ha un ex moglie e due figli, un maschio che si è sposato di recente, e una femmina Sofia, che quest’anno ha compiuto 20anni. Sul suo profilo Facebook il cavaliere di Sabrina spesso pubblica scatti con i suoi adorati piccoli diventati ormai adulti, spiegando come li ha visti crescere in un attimo e quanto sia è orgoglioso delle strade che hanno preso. Nel tempo libero il partecipante al Trono Over ama uscire con gli amici, andare ai moto raduni e fare gite fuori porta. Di lavoro Fabio di Uomini e Donne Over fa il titolare di Queen, negozio di pelletteria a Ronciglione. Durante la sua partecipazione alla trasmissione condotta a ogni pomeriggio da Maria De Filippi non ha negato la sua più grande passione: il calcio. In particolare Boccalini, il cavaliere uscito anche con Yasna, è un grande tifoso della Lazio, uno di quelli in gergo calcistico si definiscono ultras. Sia in casa all’Olimpico, che quando possibile in trasferta, è sempre presente per non perdere in Curva nemmeno una partita. C’è anche un motivo sentimentale dietro questo grande amore biancoceleste del commerciante, ha ereditato dal suo compianto papà il suo sviscerato sentimento per la Lazio. Il contatto Instagram di Fabio Boccalini di Uomini e Donne Over è @fabybocca . Tra i suoi hobby, il mare, non manca mai per il corteggiatore di Sabrina un attimo di relax in spiaggia, quando possibile e i Guns N’ Roses. Questa info si possono dedurre proprio dai suoi social dove ama condividere nei momenti della sua vita privata con i follower e amici.

Uomini e Donne Over Fabio Boccalini come Biagio Di Maro

Appunto parlando di commenti che si fanno sui social, in particolare sul seguitissimo Uomini e Donne Over, non sono mancati pareri dei telespettatori digital che hanno accostato la personalità di Fabio Boccalini a quella di Biagio. Per chi non lo ricordasse, colpevolmente, si tratta del cavaliere napoletano delle mozzarelle che ha fatto scalpore per aver frequentato tantissime donne e poi essere stato cacciato da Maria De Filippi in persona. Appunto lo sfogo della conduttrice e la sua propensione a conoscere più dame hanno fatto ricordare un po’ gli atteggiamenti dell’ex fiamma di Gemma Galgani. In realtà, almeno noi, questa somiglianza di comportamenti non lo vediamo tra Fabio e Biagio.