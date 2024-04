Terra Amara che fine fa Colak

Colak in Terra Amara arriverà ad un passo dalla pena di morte. La fine del personaggio sraà legata a quella di Betul

Quale sarà il destino di Hasmet Colak? La domanda è sempre più pressante per gli spattatori di Terra amara, la soap opera turca di enorme successo, in onda su Canale 5. Il personaggio, interpretato dall’attore turco Altan Gordum, è una delle novità della terza stagione della serie anatolica, iniziando a comparire come personaggio solo dall’episodio 120, secondo la suddivisione italiana. Colak è il proprietario dei terreni al centro delle dispute tra i protagonisti di Cukurova, ma è stato a lungo assente dalla sua proprietà, avendo dovuto trascorrere addirittura venti anni in carcere a causa della condanna per l’omicidio di otto persone per questioni di affari. Alla sua uscita di prigione, Colak ha deciso di rimettersi in riga, a partire dal rilancio del suo ristorante, ma non solo: l’uomo intende anche sposare l’amata Betul. Gli eventi lo hanno presto portato a mettersi nuovamente nei guai. Mentre sta cercando di elaborare un piano per liberarsi una volta per tutte della protagonista Zuleyha, Colak ha però anche uno scontro con Saniye, che ha scoperto i suoi uomini mentre rubavano le arance dai terreni degli Yaman. Dopo la discussione, Colak ha preso la macchina e, seppure accidentalmente, ha investito Saniye, che è morta sul colpo, e assieme a lei anche Gulten, che invece è morta più tardi in ospedale. Alla fine, Hasmet Colak verrà scoperto come colpevole delle morti di Saniye e Gulten, e verrà nuovamente arrestato. Questa volta riceverà una condanna all’ergastolo, uscendo completamente di scena. Ma cosa gli succederà in seguito sarà peggiore della pena inflitta dalla magistratura. Nel finale di Terra amara, verranno svelati tutti i destini dei numerosi protagonisti della serie, compreso proprio quello di Colak. Scopriremo che il marito e socio di Betul ha contratto il diabete mentre si trovava dietro le sbarre, e questo lo porterà a chiedere il rilascio per le sue condizioni di salute. Prima che questa decisione verrà presa, però, Colak morirà di malattia, nel 1985.

Terra Amara Colak e Betul perché non la pena di morte

Come detto, Colak verrà condannato all’ergastolo per l’omicidio di Saniye e Gulten, dopo che già era stato condannato a 30 anni (poi scontati a 20) per altri otto omicidi precedenti. Anche Betul, la sua alleata, farà una fine simile: colpevole di aver sparato ad Hakan Gumusoglu, verrà condannata a 24 anni di carcere. Il pubblico di Terra amara si domanda però come mai nessuno dei due sia stato condannato alla pena di morte. In Turchia, infatti, la pena capitale è stata abolita solo nel 2004, mentre la soap opera di Canale 5 è ambientata negli anni Settanta. All’epoca, la pena di morte era comminata generalmente per crimini politici, nella realtà, ma nel corso della prima stagione di Terra amara Yilmaz aveva rischiato una condanna di questo tipo. Un motivo preciso del perch Colak e Betul non abbiano ricevuto la pena di morte non è noto, anche se potrebbe dipendere dalla nuova vita intrapresa alla fine da Zuleyha che si dedicherà alle opere di bene.

