Un Posto al Sole Marta chi è l’attrice Carmen Annibale: era nel cast

In un Posto al Sole l’attrice che fa la poliziotta si chiama Carmen Annibale: filmografia e fiction dell’ispettrice Anselmi

C’è chi vede l’ispettrice Marta Anselmi come la nuova Giovanna di Un Posto al Sole. D’altronde la bella poliziotta forma una bella coppia con l’esuberante Nunzio, come ai tempi fu per suo padre Franco Boschi con il personaggio di Clotilde Sabatino. Mentre si scrive della ship tra lo chef e la rappresentante delle forze dell’ordine non guasta una rinfrescata di memoria su chi è la poliziotta Marta Anselmi in Un Posto al Sole. L’attrice che la interpreta è Carmen Annibale, già vista nello stesso ruolo dal 2022 a oggi. Nata a Napoli nel 1986 ha 38 anni, mora e mediterranea la sua bellezza buca lo schermo e come spesso accade la sua formazione attoriale nasce a teatro. L’esordio sul palco di Carmen Annibale è con l’Elledieffe, compagnia del compianto Luca De Filippo, con cui ha avuto la possibilità di lavorare in prima persona. Marta di Un Posto al Sole ha partecipato anche a I Bastardi di Pizzofalcone nella puntata Souvenir nel ruolo di Angela Picariello, una donna incinta. Inoltre, tra le esperienze cinatografiche dell’Annibale c’è la partecipazione al cast del corto Tetris. In diverse interviste l’attrice che in Upas fa l’ispettrice Anselmi ha dichiarato preferire il cinema anche se ha studiato canto.

Un Posto al Sole Marta cosa ha già fatto nella soap

Carmen Annibale nei panni dell’ispettrice Marta Anselmi l’abbiamo già vista in Un Posto al Sole nel 2022, annata in cui è stata grande protagonista della soap. La poliziotta ha infatti seguito due importanti fatto di cronaca accaduti all’ombra di Palazzo Palladini, e ammettiamolo prendendo una cantonata dopo l’altra. Dato l’addio all’amatissima Giovanna, interpreta dall’attrice Clotilde Sabatino, Marta ha prima curato in prima persona il tentato omicidio di Susanna, poi quello ai danni di Marina e Roberto. Nel primo caso ci riferiamo alla prima aggressione che mandò in coma la fidanzata di Nico. A colpirla in casa sua fu il rider psicopatico Mattia, all’epoca collega di Diego. Inizialmente fu lei stessa a raccogliere gli indizi contro Renato Poggi, inserirlo nei sospettati e addirittura sottoporlo a stato di fermo con la grave accusa di aver tentato di ammazzare l’ex del figlio perché lo aveva umiliato innamorandosi del magistrato Nicotera. Come se non bastasse, nonostante l’errore, a scoprire l’aggressore di Susanna non fu l’ispettore Anselmi ma lo stesso Diego, anche lui sequestrato dal rider psyco. Poco fiuto per le indagini Marta in Un Posto al Sole l’ho avuto anche in occasione dell’avvelenamento con le bottiglie di champagne ai danni di Renato e Marina. Era palese fosse l’ex marito di lei, Fabrizio, ad aver tentato di avvelenare solo Ferri, eppure l’ispettrice che sostitui Giovanna sospettava fosse stata la Giordano. In merito alla falsa denuncia per tentata violenza fisica di Alice nei confronti di Nunzio, si è invece astenuta, ascoltando solo le deposizioni. Carmen Annibale come Marta in Upas è tornata protagonista con un altro caso di cronaca, il tentato omicidio dell’architetto Diana, interpretata da Sara Zanier.

