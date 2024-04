Alan Sorrenti moglie e figli chi sono e c’è anche l’amante

Alan Sorrenti è stato un apprezzato cantante italiano, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta: chi sono sua moglie e i suoi figli?

Oggi ha 73 anni, ma il pubblico italiano lo ricorda ancora come un cantante di grande successo. Negli anni Settanta Alan Sorrenti divenne una delle voci più amate d’Italia, oscillando tra il pop e, soprattutto nei primi tempi, il progressive rock. Tutti conoscono quello che è indubbiamente il suo capolavoro, Figli delle stelle, brano estratto dall’omonimo album del 1977 e poi ispiratore anche di un film omonimo nel 2010. Sebbene adesso non sia più sulla cresta dell’onda, è ancora in attività e con un discreto successo, come conferma l’uscita, nel 2022, del suo dodicesimo albu di studio Oltre la zona sicura.

Nel corso della sua lunga carriera, il cantante napoletano ma cresciuto in Galles, luogo d’origine della madre, ha spaziato tra i generi ma ha anche fatto parlare di sé per questioni legate alla sua vita privata. Non sempre felici, come l’arresto e la condanna, nel 1983, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Un caso in cui all’epoca venne coinvolta la moglie di Alan Sorrenti, la modella statunitense Tony Lee Carland, che lo trovò in atteggiamenti intimi con una signora svedese, facendo scoppiare una lite furibonda: intervenne la polizia, che scoprì nella casa del cantante alcune dosi di eroina. La moglie di Sorrenti rivelò alle forze dell’ordine che il marito possedeva droga e la distribuiva anche ad altre persone. Per questo motivo, l’interprete di Figli delle stelle venne condannato a 33 giorni di carcere a Rebibbia, sparendo dalle scene per qualche anno. Della sua esperienza ha parlato di essersi salvato grazie alla religione buddista.

Alan Sorrenti e la compagna Barbel

Alan Sorrenti e Tony Lee Carland si erano conosciuti anni prima, anche se però non si conoscono molti dettagli sulla loro relazione, tanto che alcuni siti riportano che non fossero neppure realmente sposati. Si sa molto poco anche sulla vita e la carriera di Tony Lee Carland, se non appunto che era una modella statunitense. Al momento dello scandalo del 1983, però, i due erano già in crisi e vivevano da tempo separati: la lite scoppiata quando lei lo trovò con un’altra donna (di nome Kirsten Petersen, o secondo altre fonti Hanna Kirsten) mise definitivamente la parola fine al loro rapporto. La coppia non aveva alcun figlio. Nessuna informazione, poi, sulle future relazioni di Alan Sorrenti, almeno fino all’ottobre 2022, quando il cantante ha rivelato in esclusiva al Corriere della Sera di avere una relazione con una donna di cui conosciamo solo il nome: Barbel. La coppia ha un figlio, chiamato Sky Julian Markus, che oggi dovrebbe avere 20 o 21 anni.

