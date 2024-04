Fallout recensione: cosa si dice della serie TV Prime

Fallout recensione: cosa si dice della nuova serie di fantascienza di Amazon Prime Video, tratta da un famoso videogioco e scritta da Jonathan Nolan.

È da poco arrivata su Amazon Prime Video, ma sta già raccogliendo i favori del pubblico. Si tratta di Fallout, una nuova serie di fantascienza ad alto budget, con protagonista Ella Purnell (Army of the Dead, Yellowjackets) e tratta da una celebre serie di videogiochi. Come “bollino di qualità”, lo show ha dalla sua gli ideatori Jonathan Nolan (fratello e collaboratore del noto regista Christopher Nolan) e Lisa Joy, già autori della serie fantascientifica HBO Westworld. Fallout riprende alcuni aspetti stilistici da Westworld, in particolare il gusto per il western, ma li declina in maniera totalmente diversa.

Niente salti temporali né complicati temi filosofici, bensì una serie più pop, decisamente action, e con molto dark humor. Caratteristiche che, come stanno facendo notare tanti fan in giro per il mondo, rispecchiano in pieno lo stile dei videogiochi, ambientati in un bizzarro futuro degli Stati Uniti, devastati dalla guerra atomica che è però scoppiata in una specie di versione alternativa degli anni Cinquanta. Un’ambientazione che pesca a piene mani dalla fantascienza distopica e post-apocalittica, in particolare dai film della serie di Mad Max. Rispetto dunque a un altro prodotto simile e piuttosto recente come The Last of Us, Fallout ha un tono molto più scanzonato e sopra le righe, che infatti molti hanno paragonato a un’altra serie di fantascienza di Prime Video, The Boys.

Fallout divide: i commenti

Questo è il suo punto di forza: il contesto bizzarro aiuta il grande pubblico a digerire meglio anche momenti drammatici o di violenza grafica molto forte. Non mancano infatti i momenti splatter che faranno pensare molti spettatori a Quentin Tarantino o ai suoi numerosi emuli. Su Imdb lo show ha raggiunto in questo momento una media voto di 8,7 su 10, con oltre 9.000 pareri (circa il 44%) estremamente positivi, che hanno ciò valutato la serie con un 10. Su Rotten Tomatoes, le recensioni positive del pubblico rappresentano l’86%, mentre quelle della critica sono addirittura il 94%.

Tra le recensioni più entusiastiche c’è quella di Lucy Mangan per The Guardian, che ha datto a Fallout cinque stelle su cinque, sottolineandone lo stile divertente e appassionante. Molte altre recensioni si sono invece concentrate sul sottolineare il fascino dell’ambientazione, che colpirà soprattutto chi non conosce il videogioco, ma mettendo in luce che la trama in sé è molto meno brillante. Brian Lowry sulla CNN ha scritto che la serie si perde addirittura troppo nella sua ambientazione da non riuscire a costruire una storia convincente, ritenendo Fallout inferiore, da questo punto di vista, al recentissimo Il problema dei 3 corpi, uscito su Netflix.

Copyright Image: ABContents