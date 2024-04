Fallout serie TV Amazon Prime: la seconda stagione si farà?

Fallout avrà una seconda stagione su Amazon Prime Video? I fan della nuova serie della piattaforma di streaming chiedono già il sequel.

È uscita solo lo scorso 11 aprile, eppure si sta già rivelando un grande successo di pubblico, e sta piacendo molto anche alla critica. Fallout, la nuova serie fantascientifica di Amazon Prime Video firmata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, è lo show da vedere assolutamente in questo momento. 8 episodi da circa un’ora ciascuno, che raccontano la storia di una ragazza in cerca del padre in una bizzarra America post-atomica. La serie è tratta da un fortunato franchise di videogiochi, del quale riprende l’ambientazione adattandola a una trama originale.

Il successo che sta avendo in questi primi giorni dalla pubblicazione in streaming e la vastità dell’universo narrativo di Fallout, di cui questa prima stagione gratta appena la superficie, fanno sperare bene per un sequel. Una stagione 2 di Fallout è qualcosa che già molti fan dello show di Amazon attendono con trepidazione, ma cosa si sa esattamente su questa possibilità? La piattaforma di streaming è certamente intenzionata a trovare una nuova serie di punta, dopo la fine di Jack Ryan e l’approssimarsi ormai della conclusione anche di The Boys (la quarta stagione uscirà tra giugno e luglio 2024). Ecco allora che Fallout potrebbe essere una delle principali candidate in questo senso.

Di certo, il finale di questi primi 8 episodi lascia la porta aperta per il prosieguo della storia, ma per il momento ancora non c’è stato un annuncio ufficiale in merito a un Fallout 2 in tv. Nei giorni scorsi, prima ancora della pubblicazione della prima annata dello show, era già stata diffusa la notizia che la serie si è assicurata un accordo per 25 milioni di dollari di sgravi fiscali per girare nuovi episodi nello stato della California. Non sarà un’ufficialità, ma lascia intendere che il piano sia di proseguire con una nuova stagione almeno, anche se probabilmente i piani di Amazon Prime Video sono anche più lunghi.

Fallout 2 Amazon Prime Video: di cosa parlerà e quando uscirà

Non si sa ancora di cosa parlerà la stagione 2 di Fallout, data praticamente per certa da tutte le testate specializzate. Chi è già arrivato alla fine della prima stagione, però, si sarà certamente fatto un’idea di quali domande dovranno trovare una risposta negli episodi futuri, e anche di quali personaggi faranno ancora parte della storia. Di sicuro, l’epilogo della stagione 1 mette in chiaro che almeno parte della nuova edizione dello show di Amazon Prime Video sarà ambientato nella città di New Vegas, erede post-atomica di Las Vegas.

Quando uscirà questo Fallout 2? Ovviamente è ancora presto per dirlo, dato che la produzione della nuova stagione ancora non è stata ufficializzata né tantomeno avviata. La conferma di una seconda stagione potrebbe arrivare nel giro di uno o due mesi, seguendo i tempi canonici in casi come questo, e considerato anche il successo di questi primi dieci episodi. La produzione della prima annata è iniziata nell’estate del 2024, durando poco meno di due anni, per cui è probabile che la stagione 2 di Fallout possa uscire in streaming tra il 2025 e il 2026.

Copyright Image: ABContents