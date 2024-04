Fallout su Prime Video: le differenze tra serie tv e videogioco

Fallout è la nuova serie di Amazon Prime Video, tratta da un famoso videogioco: quali differenze ci sono con il prodotto originale

La serie del momento si trova da pochi giorni su Amazon Prime e si chiama Fallout: è l’ultimo progetto di Jonathan Nolan (il fratello del regista Christopher Nolan) e di sua moglie Lisa Joy, i due creatori della serie HBO Westworld. Alla base del nuovo show di fantascienza post-apocalittica con Ella Purnell protagonista c’è però un videogioco, o meglio una serie di videogiochi. Fallout nasce infatti nel 1997, creato dalla Interplay Entertainment Corporation, e racconta una serie di avventure ambietate in un futuro post-apocalittico negli Stati Uniti, in seguito a una guerra atomica ma con un stile tecnologico molto retrò, ispirato agli anni Cinquanta. Vennero pubblicati quattro giochi, senza ottenere sempre il successo sperato, ma in seguito Fallout divenne un prodotto di culto, e così la serie venne acquistata dalla Bethesda Softworks, che nel 2008 ha fatto uscire un terzo capitolo, che ha avuto grande fortuna. Da allora ne sono usciti altri tre capitoli, tutti molto apprezzati dal pubblico della critica.

Le recensioni già uscite sulla serie di Amazon Prime Video mettono tutte in luce la grande fedeltà della show al videogioco da cui è tratto, ma in realtà questo riguarda solamente l’ambientazione e lo stile della narrazione, molto sopra le righe. La storia di Fallout è infatti del tutto originale, e non si rifà a nessuno dei vari capitoli videoludici usciti dal 1997 a oggi. Tuttavia, come ha spiegato Bethesda Softworks, non si tratta realmente di un progetto indipendente, ma bensì di una storia ufficiale all’interno dell’universo narrativo dei giochi di Fallout. Una delle particolarità del videogame è che ogni capitolo è successivo di molti anni al precedente: la serie di Prime Video è ambientata ufficialmente nel 2296, ovvero nove anni dopo gli eventi dell’ultimo gioco uscito (Fallout 4, nel 2015).

Fallout su Prime: riferimenti e personaggi del videogioco

Sebbene la trama dalla serie di Fallout sia del tutto nuova, non mancano però i riferimenti a eventi, personaggi, luoghi e situazioni che si ritrovano nel corso dei vari capitoli del videogioco, e che sicuramente non sfuggiranno agli appassionati. Oltre a queste easter eggs, per certi versi alcuni aspetti della trama riprendono il primo gioco della serie: anch’esso era ambientato in California, come lo show di Amazon Prime, ma in quel caso l’abitante del Vault doveva uscire nella Zona Contaminata per trovare il chip di ricambio per un filtro dell’acqua irreparabilmente danneggiato, mentre nella serie tv del 2024 il motivo che spinge Lucy fuori dal rifugio è ritrovare suo padre. Tuttavia, come si nota nei primi episodi, anche nella trama dello show di Amazon c’è un riferimento a un chip del filtro dell’acqua che non funziona più.

