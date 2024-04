Il Clandestino Alice Arcuri attrice l’hai già vista: non te lo ricordi?

Il Clandestino è la nuova serie di Rai 1, un thriller drammatico con Edoardo Leo e anche Alice Arcuri: dove l’avete già vista?

Non solo Edoardo Leo: l’attore romano reso celebre da film com la saga di Smetto quando voglio non è l’unico volto noto di Il Clandestino. La serie su Rai 1 è diretta da Rolando Ravello (Tutta colpa di Freud – La serie, Vivere non è un gioco da ragazzi) ed è uno dei prodotto più interessanti in tv in questo periodo. Incentrata sulle vicende del detective privato Luca Travaglia, interpretato appunto da Edoardo Leo, ha tra i suoi protagonisti anche l’attrice Alice Arcuri. La 40enne interprete genovese recita nella parte di Carolina Vernoni, un’intraprendente giornalista a cui il protagonista della serie dovrà fare da guardia del corpo. Classe 1984, ha iniziato a lavorare in teatro fin dall’età di 16 anni, e si è poi laureata a Genova in Lettere moderne con indirizzo Storia del teatro, per poi entrare nel 2003 alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, dove si è diplomata tre anni dopo. Sempre in quell’anno, ha vinto anche l’importante premio Hystrio come miglior attrice esordiente.

La sua carriera l’ha portata a diventare anche un’attrice televisiva che è apparsa in diverse produzioni, prima del ruolo di co-protagonista ne Il Clandestino, accanto a Edoardo Leo. Alice Arcuri è infatti già apparsa in un’altra fortunata serie Rai: Doc – Nelle tue mani. Nello show con Luca Argentero protagonista, recitava nella parte di Cecilia Tedeschi, virologa e primaria di infettivologia, nonché in passato innamorata del dottor Andrea Fanti. Il suo personaggio è apparso per la prima volta nella seconda stagione di Doc, andata in onda su Rai 1 nel 2022, ed è poi apparsa di frequente anche nella terza, uscita quest’anno.

Alice Arcuri che ha fatto oltre DOC

Quello di Doc – Nelle tue mani non è stato però l’esordio televisivo di Alice Arcuri, anche se con il medical drama di Rai 1 ha raggiunto una certa notorietà, che le ha permesso di arrivare a fare la co-protagonista de Il Clandestino. Con il ruolo di Alma in Don Matteo 11 si era fatta notare al grande pubblico. Successivamente ha fatto parte del cast di Blanca nel 2021 con Maria Chiara Giannetta, un piccolo ruolo che però le ha permesso di proseguire il sodalizio con le fiction Rai. Non solo televisione per Alice Arcuri, infatti nella sua carriera c’è spazio anche per il cinema: nel 2022 nel film di Michele Rovini Un mondo fantastico, e nel 2023, nel film di Edoardo Gabriellini Holiday. In mezzo, come abbiamo già detto, il suo ruolo in Doc – Nelle tue mani, che le ha spianato la strada per la parte di Carolina Vernoni ne Il Clandestino. Da ricordare tra le serie interpretate anche Tutta Colpa di Freud di Amazon Prime e Fedeltà miniserie Netflix che vede nel cast anche Elisa D’Eusanio, collega presente anche in DOC.

