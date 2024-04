Uomini e Donne Maura chi è l’ex marito calciatore Antonio Benarrivo

A Uomini e Donne Over la scelta di Maura Vitali è stata Gianluca. Nella sua vita sentimentale c’è un importante ex calciatore

Tra i nomi delle ultime puntate di Uomini e Donne figura anche Maura Vitali, una delle dame del Trono Over del programma condotto da Maria De Filippi e che ha deciso di lasciare il programma insieme a Gianluca. Titolare di un centro estetico, la donna non ha voluto rivelare la sua età, ma sebbene non la si possa proprio definire una vip ha avuto in passato dei contatti con il mondo dello spettacolo italiano, attraverso una sua frequentazione sportiva. Maura di Uomini e Donne Over ha infatti avuto una relazione con un ex calciatore di fama nazionale, Antonio Benarrivo. Qualche anno fa i due sono stati assieme, dopo essersi conosciuti quando l’ex giocatore è entrato nel negozio di abbigliamento dove lei lavorava ai tempi. Non è noto quanto è durato il rapporto tra i due, ma è stato senza dubbio significativo per la vita di Maura Vitali, come lei stessa ha spiegato nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 16 aprile 2024. Antonio Benarrivo, nato a Brindisi nel 1958 e oggi 55enne, è stato un difensore che ha legato la sua carriera soprattutto al Parma, dove ha giocato dal 1991 fino al ritiro, avvenuto nel 2004. Di ruolo terzino, ha mosso i primi passi al Brindisi, in Serie C1, per poi passare al Padova, in Serie B, e infine approdare nel club emiliano. Al Parma ha vissuto gli anni d’oro della società all’epoca controllata dalla famiglia Tanzi, vincendo tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea e due Coppe UEFA, oltre a sfiorare la conquista dello scudetto. Oltre a questo, Antonio Benarrivo ha giocato anche nella nazionale italiana, mettendo assieme 23 presenze tra il 1993 e il 1997, principalmente sotto la guida del ct Arrigo Sacchi. Con l’Italia ha anche disputato da titolare i Mondiali del 1994, arrivando fino alla finale del torneo, persa ai rigori contro il Brasile.

Uomini e Donne Maura madre di due figli

Attenzione però l’ex marito di Maura di Uomini e Donne non è precisamente il calciatore Antonio Benarrivo. I due non si sono mai sposati e in base ad alcuni scatti social che circolano online e sono pubblicati sui rispettivi profili, Maura e l’ex hanno due figli, Alessandro e Edoardo. A Uomini e Donne, da cui è uscita con Gianluca, la donna avevs rivelato che il padre dei suoi figli è un ex calciatore, che tutti hanno facilmente identificato proprio con Antonio Benarrivo.

