Cristiano Uomini e Donne Over chi è età Instagram: è stato corteggiatore

Al Trono Over di Uomini e Donne over incuriosisce Cristiano Lo Zupone. Età, lavoro e Instagram del pugliese trapiantato a Roma

Il pubblico di Uomini e Donne lo sta iniziando a conoscere e apprezzare in questi giorni: Cristiano è il cavaliere più cercato del Trono Over del programma di Maria De Filippi. È apparso nel celebre dating show di Canale 5 a inizio marzo, uscendo con Cristina Tenuta per poi iniziare invece a frequentare Jasna. Non si tratta peraltro di una vera e propria new entry della trasmissione, come molti spettatori e spettatrici hanno notato. Cristiano era infatti già apparso a Uomini e Donne nel lontano 2016. Ma cosa sappiamo più specificatamente di lui? Innanzitutto il suo nome completo: si chiama Cristiano cognome Lo Zupone. È nato in Puglia e vive tutt’oggi a Roma, e il suo compleanno è il 24 gennaio, ma non conosciamo però l’anno di nascita, e quindi neppure la sua età anche se si vocifera abbia almeno 45 anni. La maggior parte delle informazioni sul suo conto le troviamo sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da oltre 39.000 follower. Da qui apprendiamo che Cristiano ha due cani di nome Toki e Hilton, a cui è molto legato, e una nipote di pochissimi anni di nome Aurora. Nonostante romano d’adozione non ha dimenticato le sue origini pugliesi: in una foto recente è ritratto infatti allo stadio a seguire una partita del Bari, la sua squadra del cuore e anni fa ha pubblicato una foto con Igor Protti, ex attaccante della squadra pugliese. In merito al lavoro, altre informazioni sul nuovo cavaliere di Uomini e Donne Over le troviamo sul suo profilo di Linkedin, dove si descrive così: “Professionista dinamico e spinto dalla voglia continua di migliorarmi”. Dice inoltre di essere uno sportivo e di essere stato un atleta professionista, anche se non è chiaro in quale sport. Di sicuro, ancora oggi Cristiano lavora in questo mondo: ricopre infatti il ruolo di Client Solution Specialist presso Selecta, una nota azienda di abbigliamento e articoli sportivi, occupandosi specificatamente del territorio pugliese, in sostanza è un rappresentante per intenderci. Ha un’esperienza di 20 anni in ruoli commerciali nel settore delle vendite, dove ha mosso i primi passi nella posizione di Promoter. In passato è arrivato anche a essere direttore commerciale dell’Area Sud di un’azienda.

Cristiano Uomini e Donne Over: tre partecipazioni per lui

Continuando a seguire il dating show condotto da Maria De Filippi è però possibile che il cavaliere pugliese possa dire qualcosa di più su di sé e sul suo background, magari anche rivelando finalmente quanti anni ha. In realtà Cristiano di Uomini e Donne Over non è una novità nel programma infatti ha già partecipato altre due volte come cavaliere. La prima nel 2013 e poi dopo tre anni, in queste esperienze è diventato amico di Ernesto Russo che ha ritrovato nel parterre. All’epoca Cristiano Lo Zupone aveva partecipato al Trono classico per corteggiare Francesca Mari, uno dei trono più anonimi della storia del programma dato che la tronista e la sua compagna d’avventura, Natalia Angelini, lasciarono il dating show senza scegliere. Per rinfrescarvi la memoria si tratta di un momento del programma che precede invece una grande secondo fase, il Trono di Gionatan Giannotti.

