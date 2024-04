Matrimonio a Prima Vista 2024 anticipazioni scelte finali: che bluff!

A Matrimonio a Prima Vista 2024 è arrivato il momento della scelta finale ed è già noto cosa è successo tra le coppie

Siamo arrivati al gran finale di Matrimonio a prima vista 2024, la dodicesima edizione del reality show di Real Time che aiuta a trovare l’anima gemella. Nella puntata di stasera, mercoledì 17 aprile 2024, saranno ufficializzate le scelte finali delle quattro coppie di questa stagione: dopo cinque settimane di convivenza non ci sono più scuse o resteranno insieme oppure si separeranno. Quali coppie hanno funzionato e quali no è un interrogativo su cui il pubblico di Real Time si interroga da tempo, e che stasera troverà finalmente una risposta. Il programma è però registrato ed è disponibile in streaming su Discovery+, per cui ci sono le anticipazioni complete su cosa succederà alla varie coppie di Matrimonio a prima vista 2024. Non una questione di spoiler alla buona, dunque, ma il resoconto dettagliato della puntata come se fosse giá andata in onda. Il pubblico di appassionati dello show di Real Time può essere moderatamente soddisfatto: ben due coppie hanno deciso di rimanere insieme dopo la fine di Matrimonio a Prima Vista 2024. Resta chiaro che, in almeno un caso, chiunque poteva prevedere che non sarebbe andata a finire bene. Stiamo parlando di Enrico Bonechi e Benedetta Campigli, che hanno dimostrato forti contrasti fin dalla luna di miele e, in seguito, non avevano nemmeno voluto andare a convivere. È apparso chiaro a chiunque che le loro nozze non avevano lcun futuro, la coppia di toscani ha deciso di lasciarsi una volta terminato il percorso nel programma. Andranno invece avanti le cose tra Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari, anche se non era affatto scontato. Anche questa coppia, dopo il viaggio di nozze, non era sembrata avere un buon feeling. A fare la differenza è stata la decisione da parte di entrambi di impegnarsi seriamente nella convivenza e questo donarsi reciprocamente ha dato i suoi frutti. Nel prosieguo del programma, Giuseppe ha mostrato il vero se stesso a Ilaria, che di conseguenza ha deciso di aprirsi maggiormente, e la coppia ha così trovato un’intesa soddisfacente, che le ha permesso di arrivare al gran finale decidendo di restare insieme. Inutile dirlo, a molti questa scelta finale è sembrata un bluff per accattivarsi follower, insomma chi vivrà vedrà. Non ha invece funzionato il matrimonio a prima vista tra Roberto Caruso e Stefania Gioachin, nonostante i due abbiano ammesso di aver sviluppato un buon rapporto di amicizia e stima reciproca. È possibile che i due continuino a frequentarsi fuori dal programma, ma non a restare marito e moglie. Non è infatti scoccata la fatidica scintilla che avrebbe potuto fare sì che la loro unione potesse avere un futuro.

LEGGI ANCHE: Matrimonio a Prima Vista 2024 luna di miele location

Matrimonio a Prima Vista 2024 chi è rimasto insieme e chi si è lasciato

Epilogo felice, per contro, per Fabio Rossi e Ilaria Zanoli, la quarta coppia subentrata in corso d’opera nel programma di Real Time. Fabio inizialmente non si sentiva particolarmente attratto dalla moglie, ma nel corso delle puntate ha potuto scoprire lati diversi di lei e cambiare la sua idea. Entrambi hanno ammesso di essere molto maturati a livello umano e personale, oltre che nel rapporto con il partner, e hanno quindi deciso che la loro unione andrà avanti. Ricapitolando le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2024 che sono rimaste insieme sono quella formata da Ilaria e Fabio e quella di Giuseppe e Ilaria mentre si sono lasciati Roberto e Stefania ed Enrico e Benedetta.

Copyright Image: ABContents