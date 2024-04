Tiziana Alla giornalista Rai Sport chi è e curriculum

La giornalista Tiziana Alla è da anni su Rai Sport: il curriculum e la biografia della cronista

Il pubblico della Rai appassionato di calcio la conosce bene, soprattutto per essere la bordocampista durante le partite della Nazionale italiana. Tiziana Alla è nella squadra dei giornalisti che seguono gli Azzurri ormai da due anni, essendo stata scelta come bordocampista a marzo 2022, sostituendo Alessandro Antinelli. Si occupa inoltre delle interviste dell’immediato post-partita a giocatori e allenatore.

Non sappiamo esattamente quanti anni abbia, ma è umbra ed è appassionata di calcio fin da quando era giovanissima. Laureata in Scienze Politiche, Tiziana Alla ha poi studiato presso la Scuola di Giornalismo di Urbino. Ha iniziato la sua carriera da giornalista sulla carta stampata, scrivendo sia di cronaca su Il Messaggero sia di sport sul periodico mensile Bici e sul Corriere dello Sport. Una carriera che l’ha portata infine a lavorare in Rai nel 2000. Fin da subito si è occupata di sport, la sua grande passione, lavorando nella redazione di Rai International. Poi, nel corso della stagione 2006/2007 è stata anche promossa a telecronista delle partite, un ruolo a cui poi è tornata nel 2019, quando è stata scelta per commentare gli incontri del Mondiale di calcio femminile in Francia. Tre anni dopo, Alessandra De Stefano, nuovo direttore di Rai Sport, ha deciso di farle fare la bordocampista, nell’ottica di un più ampio rinnovamento dello studio della sezione sportiva della televisione pubblica.

Tiziana Alla è la giornalista della lite con Donnarumma

Conosciuta soprattutto per seguire le gare della Nazionale e occuparsi delle interviste, Tiziana Alla è finita alla ribalta nazionale purtroppo per un motivo spiacevole. Nel giugno 2022 ha infatti avuto un piccolo scontro con Gigio Donnarumma, il portiere dell’Italia, dopo una gara tra gli Azzurri e la Germania persa 5-2 dai campioni d’Europa in carica a Monchengladbach. Non una bella serata per Donnarumma, che nel post-partita aveva reagito molto male a una domanda fattagli proprio da Tiziana Alla.

La giornalista di Rai Sport aveva fatto notare al portiere azzurro che l’errore coi piedi che aveva portato a uno dei gol dei tedeschi non era proprio il primo della sua carriera. Donnarumma, spesso oggetto di questo tipo di critiche, aveva improvvisamente sbottato, contestando la domanda in modo molto polemico. “Ma quando mi è capitato? Col Real Madrid? Col fallo? Ma per favore. – aveva risposto, non proprio serenissimo – Se ti riferisci a quell’episodio, ti dico che era fallo. Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di Donnarumma”.

Copyright Image: ABContents