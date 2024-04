NOVE di chi è il canale: chi si nasconde dietro

NOVE è l’emittente italiana che ha messo sotto contratto Amadeus, dopo aver già fatto lo stesso con Fabio Fazio: chi è il suo proprietario?

Un tempo c’era solo la Rai, poi arrivò Mediaset, poi emerse Telemontecarlo, successivamente trasformatasi in La7. Oggi, il nuovo nome emergente della televisione italiana in chiaro è NOVE, l’emittente che ha lanciato Belve di Francesca Fagnani (poi trasferitosi su Rai 2), e ha messo sotto contratto prima Maurizio Crozza, poi Fabio Fazio col suo format Che Tempo Che Fa, e adesso addirittura Amadeus. Un contratto faraonico per l’ex conduttore del Festival di Sanremo, e un investimento da circa 100 milioni di euro per NOVE. Ma chi c’è dietro questo nuovo polo del piccolo schermo italiano? Il canale è nato nel 2016, sostituendo Deejay TV, ma la sua origine risale al gennaio 2015, quando il canale prevalentemente musicale era stato ceduto dal Gruppo GEDI a Discovery Italia. Si tratta della filiale italiana del noto network statunitense di proprietà della multinazionale mediatica Warner Bros attiva nel settore cinematografico, televisivo e musicale. Discovery Italia è nata nel 1997, e ha la sua sede principale e sede legale a Milano, oltre a una sede secondaria a Roma. L’amministratore delegato dell’azienda è Alessandro Araimo, manager laureato alla Bocconi e che ha lavorato in passato per importanti gruppo editoriali come Conde Nast, Fininvest e Il Sole 24 Ore. È a Discovery dal 2014, e ha dunque supervisionato il lancio di tutto il progetto di NOVE. Oggi, il network comprende, oltre al canale sul 9 del dtt, altri canali disponibili in chiaro e in streaming in Italia: Real Time, Food Network, Warner TV, Giallo, K2, Frisbee, DMAX, HGTV e Motor Trend. A pagamento, invece, troviamo altri quattro canali: Discovery Channel, Discovery Channel +1, Eurosport 1 ed Eurosport 2.

NOVE il patrimonio del proprietario: che fatturato!

Come abbiamo visto, non è possibile identificare un vero e proprio proprietario fisico di NOVE: in definitiva, il canale è controllato dalla Warner Bros che è un’azienda multinazionale in mano a numerosi azionisti diversi. Il presidente della società statunitense è Samuel Di Piazza, mentre l’amministratore delegato è David Zaslav e il direttore ginanziario è Gunnar Wiedenfels. Il gruppo Warner Bros. Discovery gestisce numerosi asset finanziari in giro per il mondo, e si stima che al momento abbia un giro d’affari pari a oltre 20 miliardi di dollari. Ovviamente questo dice poco in merito alle effettive possibilità economiche del solo canale con Fabio Fazio e Amadeus o di Discovery Italia, ma avere dati più precisi a riguardo non è semplice. Piú che il patrimonio del proprietario bisognerebbe orientarsi con il fatturato di NOVE depositato a fine 2021 era di 259 milioni di euro, composto principalmente da ricavi pubblicitari: l’utile netto, rispetto all’esercizio precedente, era di 21 milioni di euro.

