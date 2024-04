Terra Amara chi è Zeynep: che fine con Fikret

In Terra Amara Zeynep è l’insegnante di chimica del liceo di Cukurova e amica di Cetin. La storia d’amore con Fikret

Archiviato l’amore per Zuleyha nel cuore di Fikret nel finale di Terra Amara c’è solo lei: Zeynep. Dopo essersi avvicinato a Mujgan, in seguito alla morte di Yilmaz, Fikret ha infatti person completamente la testa per un’altra donna, e il rapporto tra i due si instrada fin da subito sui binari giusti. Una storia d’amore che appassionerà il pubblico fedelissimo della fortunata soap opera turca in onda su Canale 5, che si sta ormai avvicinando al suo gran finale, fino all’ultimo secondo. Fikret, figlio illegittimo di Adnan Yaman, e quindi fratellastro di Demir, ha finalmente trovato l’amore, proprio mentre sboccia anche l’altra grande love story della serie, quella tra Hakan e Zuleyha. Chi è però Zeynep, la new entry della quarta stagione di Terra Amara che ha conquistato il cuore di Fikret? Un personaggio entrato in scena da poco nella serie di Canale 5, come abbiamo visto: ha infatti fatto la sua comparsa solo nell’episodio 133 della messa in onda italiana. Il suo nome completo è Zeynep Yilmaz, ma non è parente con il protagonista maschile interpretato dall’attore Ugur Gunes, che è stato il primo amore della protagonista Zuleyha. Zeynep è un’insegnante che arriva a Cukurova, la città della Turchia in cui è ambientata la serie, e subito fa la conoscenza di Fikret, che se ne innamora. A fare da cupido è il romantico Cetin che non appena vede la sua amica d’infanzia, in quanto figlia del suo caro maestro delle elementari, comprende che è perfetta per lo Yaman illegittimo. Tra i due nasce una storia d’amore molto forte, e presto decideranno di sposarsi.

Il loro matrimonio sarà molto movimentato, visto che alla cerimonia si presenterà a sorpresa Vahap Keskin, intenzionato a vendicare il fratello Abdulkadir, arrestato e in attesa della condanna a morte. Vahap minaccia di farsi esplodere con delle bombe, che però si riveleranno fortunatamente dei giocattoli. Una volta che l’uomo sarà stato fermato e arrestato, Fiktret e Zeynep potranno finalmente sposarsi e coronare così il loro sogno d’amore.

Zeynep Terra Amara chi è l’attrice

L’attrice che interpreta Zeynep in Terra Amara si chiama Umit Beste Kargin, ed è doppiata nella versione italiana da Silvana Sodo. Originaria di Eskisehir, nel nord-ovest della Turchia, l’attrice turca è nata nel 1993, e oggi ha dunque 31 anni, mentre ne aveva circa 29 durante le riprese della soap turca. Si è diplomata in teatro, proseguendo poi gli studi presso il Conservatorio statale dell’Università di Eskisehir. Ha lavorato in ruoli minori in varie serie televisive turche, prima di approdare a Terra Amara, dove, anche se con un ruolo secondario, ha conquistato una certa fama, sia in patria che all’estero. Il suo ultimo progetto è la serie tv Inci Taneleri, del 2024, in cui appare in 10 episodio, anche se non come protagonista.

