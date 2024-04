Il Paradiso delle Signore Marta e Vittorio tornano insieme? La tragica fine

Marta è tornata a Il Paradiso delle Signore ha chiuso con Vittorio che ha scelto Matilde, ha un piano con Tancredi?

C’è grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la celebre soap opera di Rai 1 incentrata nell’omonimo grande magazzino milanese negli anni Sessanta. Siamo ormai quasi arrivati al finale dell’ottava stagione della serie, e le spettatrici e gli spettatori dell’appuntamento pomeridiano con Alessandro Tersigni vogliono capire se Marta e Vittorio tornano insieme, per l’ultima volta prima di un tragico epilogo. Una speranza alimentata da quanto avvenuto nella puntata 146, pochi giorni fa, quando Marta e Vittorio si sono scambiati un bacio quando tutto sembrava finito. Nonostante stiano cercando di far definitivamente annullare il loro matrimonio dalla Sacra Rota, hanno finito per vivere un ritorno di fiamma, che ha acceso le speranze del pubblico di Rai 1. Matilde però non è stata a guardare e sembrano esserci davvero poche speranze per un continuo della loro storia d’amore. Già negli episodi successivi di Il Paradiso delle Signore, abbiamo visto come Vittorio sia deciso a chiudere con la moglie. L’uomo ricucirà il suo rapporto con la compagna Matilde, dopo che Tancredi le ha rivelato del bacio con la sua ex. Vittorio e Matilde inizieranno anche a vivere insieme, mentre quest’ultima arriverà anche a fare pace con la rivale in amore: segno che ormai il matrimonio tra l’imprenditore e la pubblicitaria è storia passata. Stando a quanto emerge dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su cosa succederà tra Marta e Vittoria, questa nuova, strana, situazione manderà Tancredi su tutte le furie, e l’uomo iniziare a meditare vendetta contro Vittorio. Molti temono che l’odiato nemico possa arrivare a fare un gesto folle per separare il personaggio di Alessandro Tersigni con Matilde, e ciò ha alimentato le voci sul fatto che Conti possa morire per mano del rivale. Al momento, però, su questo ultimo spoiler che arriva sulla soap del pomeriggio di Rai 1 non si sono conferme, e sembra invece che Marta, una volta tornata lascerà per sempre la serie sul finale dell’ottava stagione.

Dunque non solo ne il Paradiso delle Signore Vittorio e Marta non tornano insieme, il personaggio interpretato da Gloria Radulescu ha in serbo una sorpresa. La pubblicitaria dell’atelier potrebbe aver mentito a tutti e una volta che le acque si sono calmate punterebbe ad un’alleanza con Tancredi per separare l’imprenditore a cui presta il volto Alessandro Tersigni. Un piano infuocato che potrebbe avere un tragico epilogo. Stiamo dicendo che Marta torna e muore ne Il Paradiso delle Signore? Sí, anche se clamorosa c’è questa ipotesi nell’aria. Da anticipazioni non ufficiali sulla soap potrebbe fare un incidente e andare in coma oppure perdere la vita in una colluttazione.

Il ruolo di Marta ne Il Paradiso delle Signore

Marta Guarnieri è uno dei personaggi di punta del Paradiso delle Signore, apparso a partire dalla terza stagione e rimasto al centro della serie di Rai 1 fino alla quinta, per poi tornare quest’anno nel corso dell’ottava annata della soap. Interpretata dalla 32enne Gloria Radulescu, è una giovane ereditiera milanese appassionata di fotografia, che lavora come pubblicitaria nel grande magazzino in cui è ambientato lo show. Dal carattere moderno e anticonformista, Marta è in perenne conflitto con il padre Umberto e finisce anche per innamorarsi di Vittorio Conti. La coppia convola a nozze all’inizio della quarta stagione, ma dovrà passare da molte difficoltà, soprattutto un aborto spontaneo e i successivi problemi di sterilità della donna. In crisi, Marta si trasferirà per qualche mese negli Stati Uniti per lavoro, e al suo ritorno il suo rapporto col padre peggiorerà, quando scoprirà che Federico Cattaneo è il suo fratellastro e che Umberto ha tradito la madre. Tornata con Federico in America per aprire la sua agenzia pubblicitaria, Marta deciderà di separarsi da Vittorio, dopo aver iniziato una relazione con un altro uomo, Tom, a San Francisco. Tornerà così brevemente a Milano nel corso dell’ottava stagione e fare una brutta fine.