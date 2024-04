Il signor Quindicipalle finale spiegato

Diretto e interpretato da Francesco Nuti, il Signor Quindici Palle è un film dal significato controverso. La spiegazione della scena finale

Un piccolo film di culto, come molti di quelli di Francesco Nuti, attore e regista comico toscano scomparso nel 2023 a causa di una malattia acuita da una caduta con conseguente ematoma cranico. Il signor Quindicipalle è il suo ottavo e terz’ultimo film come attore protagonista, regista e sceneggiatore. Una storia d’amore e, per certi, anche di sport, in particolare il biliardo: il protagonista, che si chiama appunto Francesco, è un campione di questa disciplina ed è noto come “il signor Quindicipalle” per via di una sua clamorosa prodezza. Si chiama così perché è stato capace di imbucare quindici biglie al pool con una scopa invece di una normale stecca. Nel corso del film, il protagonista conosce e s’innamora di Sissi, una prostituta interpretata da Sabrina Ferilli, che inizialmente lo vede solo come un cliente ma che col tempo inizierà a provare dei sentimenti per l’uomo. I due si allontanano quando lui scopre che Sissi non ha abbandonato la sua professione, come invece gli aveva detto. Il personaggio che ha lanciato la Ferilli, alla fine, decide davvero di smettere di essere un prostituta e stare con Francesco, e lo raggiunge a un importante torneo a cui sta partecipando.

Il Signor Quindici Palle finisce così: non appena il protagonista vede Sissi tra il pubblico decide a sorpresa di ritirarsi dall’incontro della fase finale, prima ancora che questo inizi. Questo di Nuti è un film dai toni abbastanza leggeri e dalla trama semplice, ma nel finale prende una piega un po’ più onirica, che ha spiazzato diversi spettatori. Dopo il ritiro dal torneo, infatti, Francesco torna al circolo del biliardo – ora deserto – dove si allena e gli appare lo spirito del suo defunto padre Renzo. Questi gli porge una scopa e lo sfida a riprovare il famoso colpo delle quindici palle, ma stavolta bendato. Francesco ci riesce, e a quel punto arriva l’ex prostituta, che gli toglie la benda e lo bacia.

Il Signor Quindici Palle e la metafora nella scena finale

Questo epilogo mostra il protagonista del film che “torna alle origini”, ripetendo il colpo che lo ha reso celebre prima di conoscere Sissi. Riuscire a eseguirlo bendato è la dimostrazione che Francesco è ancora un grande giocatore di biliardo, al di là del fatto di aver abbandonato il torneo. In un certo senso, il protagonista qui ribadisce non solo la propria capacità, ma anche simbolicamente la propria identità di “signor Quindicipalle”. Solo che questa volta, oltre a essere solo un campione del biliardo, ha la possibilità di poter coronare anche la sua storia d’amore con Sissi, che torna per stare assieme a lui.