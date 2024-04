Uomini e Donne Marika corteggiatrice di Daniele chi è: truffata su Instagram

Marika a Uomini e Donne Trono Classico è tra le corteggiatrici del tronista napoletano Daniele Paudice. Età, cognome e Instagram della mora

Marika cognome Abbonato a Uomini e Donne è la più giovane delle corteggiatrici di Daniele Paudice, non di certo l’unica Miss ad aver partecipato al programma condotto da Maria De Filippi. Capelli lunghi neri, occhi scuri e intensi, labbra carnose e fisico curato, c’è chi vede la rivale di Gaia Gigli come la nuova Francesca Chillemi, chi nota un’incredibile somiglianza con l’ex allieva di Amici Rosa di Grazia, chi invece ha individuato tratti simili a quelli di Giulia Salemi. Al di là della mania di vedere la bella mora sosia di questa o quell’attrice, la giovane sta scalando sempre di più in cima alla classifica di gradimento dei telespettatori di Canale 5. Marika la corteggiatrice di Daniele di Uomini e Donne ha origini siciliane, è nata a Palermo e vive a Bagheria dove si è trasferita fin da piccolissima con la sua famiglia. Tra le sue più grandi passioni c’è la cucina e lo sport. Terminati gli studi al liceo classico di Bagheria, la Abbonato ha scelto di frequentare l’Università con indirizzo in Economia e Marketing. Dopo qualche mese si è subito resa conto di non essere tagliata per questo settore, bensì di avere una predisposizione netta per le materie scientifiche e di sentirsi pronta per coltivare il suo desiderio di diventare un medico o comunque una professionista nel settore sanitario. C’è tempo però per Marika di Uomini e Donne del Trono Classico per studiare, ora è il momento di cavalcare l’onda del successo e portare a casa il risultato che insegue da quando era bambina, diventare famosa e far parte del mondo dello spettacolo. La corteggiatrice ha dichiarato di non aver mai studiato recitazione e di non aver mai partecipato a trasmissioni televisive prima di Uomini e Donne ma che si sente già pronta per il piccolo schermo, un talento naturale.

Marika Abbonato tutti i titoli vinti

Il primo concorso di bellezza è arrivato quando aveva circa 10 anni, ha poi continuato come fotomodella fino ad arrivare ad un gradino dal poter partecipare a Miss Italia 2023 vinta poi da Francesca Bergesio. Marika corteggiatrice di Daniele è stata Miss Palermo 2023 accedendo così di diritto alle selezioni regionali della kermesse che incorona la più bella di Italia. La Abbonato è nata il 28 febbraio ed è quindi del segno zodiacale dell’Acquario, ha ufficializzato di avere 24 anni rivelando la sua età già ai tempi del concorso quindi è nata nel 2000. Una piccola curiosità su di lei: quando aveva 18 anni ha vinto il titolo di Miss Miluna Sicilia e ha conquistato il secondo posto a Miss Noto. Di recente le è stato hackerato il suo profilo Instagram, un vero e proprio furto d’identità che l’ha costretta ad aprire un nuovo account.