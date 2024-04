Grey’s Anatomy 20 Meredith c’è: Ellen Pompeo svela scontro con autori

Grey’s Anatomy 20 apre ad una novità assoluta che riguarda la protagonista Meredith. L’attrice Ellen Pompeo però attacca gli autori e rivela la verità ai fan

Ci avevano provato ma a tutti sembrava decisamente improponibile l’addio di Meredith e quindi dell’attrice Ellen Pompeo a Grey’s Anatomy 20. Eppure la settima puntata della diciannovesima stagione del medical drama era stata preparata ad hoc per l’uscita di scena della protagonista assoluta della serie. Lo stesso episodio “I’ll Follow the Sun” era stato pubblicizzato come il canto del cigno di Meredith Grey al Grey Sloan Memorial Hospital, ma in realtà è stato solo il suo ultimo episodio come personaggio fisso della serie. La stessa Ellen Pompeo che ha raggiunto la popolarità mondiale con questo ruolo ha spiegato di essere stata contraria alla scelta degli autori. Voleva lasciare per un po’ lo stesso ma non ha apprezzato la scelta di pubblicizzare tutto come se fosse il suo addio. Ad un’intervista ad Enterteinment Tonight l’attrice ha spiegato che hanno voluto giocare con i fan e che sarebbe stato solo un arrivederci. Già nella stessa stagione era rimasta come narratrice ed era tornata per il finale di stagione ma anche in Grey’s Anatomy 20 ci sarà. I primi indizi erano apparsi con il primo teaser trailer dove appariva in alcune scene poi è arrivata la conferma definitiva. Nonostante i soli 10 episodi della stagione, Ellen Pompeo e quindi il personaggio di Meredith Grey ci sarà. Non è presente fisicamente in tutte le puntate ma anche quando non si vedrà in scena sarà possibile ascoltare la sua voce. Infatti è confermatissimo il suo ruolo di narratrice ad inizio e fine di ogni episodio e soprattutto di produttrice esecutiva della serie.

Grey’s Anatomy 20 torna anche Arizona Robbins

Il finto addio di Meredith in Grey’s Anatomy 20 è diventato per settimane argomento di discussione nei programmi di intrattenimento statunitensi. In più occasioni però erano spuntati degli indizi che lasciavano pensare alla presente di Ellen Pompeo nel cast. Anche Chandra Wilson, attrice che interpreta Miranda Bailey, aveva confermato che non si poteva parlare di addio, di trasferimento e di qualunque altra cosa che portasse Meredith Grey lontano dalle vicende del Grey Sloan Memorial Hospital. “Non andrà da nessuna parte” ha spiegato scherzando con i giornalisti e ha anticipato che in realtà Ellen Pompeo era presente sul set fin dal primo giorno di lavorazione. A sorpresa tornerà come guest star anche il chirurgo pediatrico Arizona Robbins interpretata da Jessica Capshaw. Il personaggio era stato presente dalla quinta alla quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy lasciando lo show nel 2017 per trasferirsi a New York City dove si è riunita con Callie Torres, primario di ortopedia dell’ospedale. Quest’ultima invece interpretata da Sara Ramírez non tornerà, almeno per ora, in Grey’s Anatomy 20.