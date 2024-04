Francesca Pascale e Silvio Berlusconi: la rivelazione di Oscar Di Maio

Ormai tutti sanno che Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, ha partecipato a TeleCafone con Oscar Di Maio. Il comico ha svelato un retroscena sulla relazione con il Cavaliere

Francesca Pascale, 38 anni, è divenuta popolare in Italia per essere stata la compagna di Silvio Berlusconi dal 2011 al 2020 anche se la prima conoscenza tra i due avvenne addirittura nel 2006 quando l’attuale moglie di Paola Turci era ancora minorenne, un dettaglio rivelato dalla stessa showgirl e che serve per fare luce su una rivelazione uscita solo poco tempo fa. Prima però di diventare first lady di Arcore, Francesca Pascale ha avuto anche un breve percorso televisivo partecipando alla trasmissione TeleCafone su Telecapri emittente regionale campana ideata e condotta da Oscar Di Maio, meglio noto come O Cafone. Nei primi anni 2000 questo show comico è stato un vero e proprio cult e ancora oggi in tanti ricordano. Il programma diede ulteriore popolarità all’attore che è sempre stato legato al teatro e lavorato con grandi come De Filippo e Nino Taranto. Tanti gli spettacoli portati sul palcoscenico con una particolare attenzione allo storico Teatro Sannazzaro. Gli sketch comici però di TeleCafone permisero all’attore di farsi conoscere anche dal grande pubblico e dai più piccoli costruendo attraverso il suo personaggio un successo senza precedenti. Stupisce però il legame tra Oscar Di Maio e la storia d’amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. No non ci riferiamo allo sketch del Calippo ideato per il programma che è diventato virale per attaccare l’ex compagna del Cavaliere e dove la stessa ballava su una canzone allusiva con protagonista il famoso gelato della Algida. Quello di cui parliamo è di una rivelazione fatta dallo stesso Oscar Di Maio pochi mesi fa dopo la morte di Silvio Berlusconi. Ospite del Tozzabancone Podcast il comico e attore teatrale, conosciuto come O Cafone, ha raccontato di essere stato per certi versi l’artefice della relazione tra Francesca Pascale e il compianto creatore di Mediaset.

Potrebbe interessarti anche: Francesca Pascale prima e dopo: rifatta? FOTO

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi grazie a Oscar Di Maio

In una chiacchierata pubblicata su YouTube Oscar Di Maio spiega di essere stato all’epoca sinonimo di successo e ironicamente si definisce come il Berlusconi della situazione avendo una grande popolarità grazie alla trasmissione su Telecapri. Proprio per questo motivo così in maniera simpatica suggerì a Francesca Pascale di mirare in alto, di puntare al sole (citando Boris) e di corteggiare Silvio Berlusconi. Una battuta tra compagni di lavoro che però si è rivelata profetica. Proprio l’attuale moglie di Paola Turci iniziò a corteggiare l’ex Premier e nel 2011 dopo cinque anni di conoscenza e di tentativi l’ideatore di Forza Italia decise di fidanzarsi e di regalare per Natale un diamante solitario di fidanzamento. Un gesto che ufficializzò la loro relazione. Solo nel 2020 in pieno lockdown si chiuse la relazione con Francesca Pascale che dopo qualche mese apparve in alcuni scatti rubati in barca con la cantante Paola Turci mentre si baciavano. Le due sono poi convolate a nozze il 2 luglio 2022 a Montalcino.