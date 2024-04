Franco Di Mare chi è la figlia adottiva Stella: che storia

Franco Di Mare ha raccontato la storia della figlia adottiva Stella, un legame unico avvenuto nell’estate 1992

Purtroppo è noto che il giornalista Franco Di Mare ha una malattia incurabile, un mesotelioma, rarissimo tumore ai polmoni dovuto ad una costante esposizione all’amianto. Tra le poche consolazioni c’è quella che ad accudirlo in casa c’è la figlia adottiva Stella a cui è ovviamente legatissimo. Franco Di Mare ha raccontato di averla incontrata nell’estate del 1992 in un orfanotrofio di Sarajevo in Bosnia. All’epoca, il giornalista napoletano era inviato per la Rai nel teatro della guerra nei Balcani, e aveva saputo che l’orfanotrofio era stato colpito, per cui si era recato sul posto per valutare la situazione, scoprendo che per fortuna c’erano stati appena due feriti e nessuna grave vittima. Lì noto la bambina, che all’epoca aveva appena 10 mesi: nel 2019, Franco Di Mare ha rivelato in un’intervista al programma L’ora solare che l’aveva notata perché era l’unica bambina coi capelli scuri in mezzo a tanti bambini biondi. Stella Di Mare, figlia adottiva di Franco Di Mare, ha 32 anni, vive a Napoli con il padre ed è laureata in Economia. Il primo tenero ricordo che il giornalista di UnoMattina ha di sua figlia è quando la prese tra le sue braccia dopo lo scoppio di una granata e lei lo strinse a sé, quello fu il momento in cui capì che non poteva fare a meno di lei e la imbarcò su un volo della Croce Rossa direzione Italia. Successivamente l’ha adottata formalmente. Franco Di Mare ha raccontato la vicenda in un libro Non chiedere perché e da questo è stato tratta la fiction e non un film, come in tanti credono, L’Angelo di Sarajevo. Liberamente ispirato al romanzo, nel prodotto targato Rai ad interpretare Stella è stata l’attrice Iva Nikolic e per esigenze cinematografiche aveva il nome Malina. Chi invece interpretava il personaggio ispirato a Franco Di Mare è Giuseppe Fiorello con il nome di Marco De Luca.

Franco Di Mare con chi ha adottato Stella

Franco di Mare e la figlia adottiva Stella

All’epoca dei fatti e quindi quando ha deciso di adottare Stella, il giornalista e inviato della Rai aveva una relazione con una donna di nome Alessandra, che nel 1997 sarebbe diventata sua moglie. I due sono rimasti insieme fino al 2012, poi nel 2017 Franco Di Mare ha iniziato una relazione con quella che è la sua attuale compagna, Giulia Berdini, che ha 36 anni in meno di lui ed è stata responsabile dei servizi di ristorazione della Rai. L’adozione di Stella ha emozionato il pubblico legato a Franco Di Mare, volto Rai che da anni è apprezzato per il suo lavoro e la sua competenza. La notizia della malattia del giornalista ha fatto ricordare a molti la storia della figlia adottiva che ora è accanto al padre in questo periodo davvero complicato.