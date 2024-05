Anticipazioni turche Endless Love tra Zeynep e Emir finisce in assassinio

Con le anticipazioni turche di Endless Love è possibile scoprire cosa succederà tra Emir e Zeynep nell’ultima puntata della soap

Il futuro di Kemal, la nuova vita di Nihan e soprattutto l’amore combattuto tra Emir e Zeynep sono gli spunti più interessanti che arrivano dalle anticipazioni turche di Endless Love. Lui è un uomo ricco e potente, da sempre innamorato della protagonista Nihan, che però gli preferisce appunto Kemal. Nonostante ciò, Emir ha diverse amanti, tra cui appunto Zeynep, sorella minore del personaggio interpretato dall’attore Burak Özçivit e già sposata con Ozan. Il rapporto tra i due si fa via via più intenso e solido nel corso della trama, al punto tale che le anticipazioni turche di Endless Love, che ricordiamo si è già concluso da tempo in patria e quindi già si conoscono gli sviluppi e come finisce, Zeynep resterà incinta di Emir e deciderà per questo di divorziare da suo marito. Ma la loro storia d’amore avrà un lieto fine? Emir riuscirà finalmente a rinunciare all’amore impossibile per Nihan e stare con la donna che è più adatta a lui? Anche se la soap opera turca è ancora in onda in questi giorni su Canale 5 il finale è spiazzante rispetto a tutto ciò che si può immaginare e lascerà certamente l’amaro in bocca, e forse pure qualche lacrima. Nulla infatti andrà come i fan vorrebbero: Emir e Zeynep non si mettono insieme alla fine di Endless Love, anzi. Il perfido coprotagonista non dimenticherà mai Nihan, altro che sorella di Kemal nel suo futuro. Il suo unico obiettivo sarà quello di contrastare la relazione tra Kemal e la donna di cui è innamorato provando in ogni modo a mettersi in mezzo.

Dagli spoiler che arrivano dalla Turchia su Endless Love, Kemal e Nihan avranno una figlia, Deniz, ma anche questo non fermerà il personaggio interpretato dall’attore Kaan Urgancioglu che non rinuncia a sognare un lieto fine con la bella e sfortunata protagonista. A questo punto anticipazioni turche alla mano il finale di Endless Love per Emir e Zeynep si trasforma in tragedia: per salvare la vita della sua amata dal rivale, Kemal capirà che l’unica soluzione è sacrificarsi, uccidendo a sua volta Emir. I due uomini moriranno dunque nell’ultima puntata, e Zeynep resterà senza l’uomo che ama e padre di suo figlio.

Anticipazioni Endless Love quando vedremo la morte di Emir

Chi si aspetta che il finale di Endless Love sia in procinto di essere mandato in onda nelle prossime settimane resterà deluso. Così come accaduto per Terra Amara, la soap turca è stata oggetto di un montaggio ben preciso per aumentare il numero delle puntate. Infatti in Turchia Endless Love è composto da 74 puntate divise in due stagioni andate in onda tra il 2015 e il 2017. In Italia la prima stagione della soap turca con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, rispettivamente Nihan e Kemal, è composta da puntate della durata di 20 minuti circa, un quarto rispetto alla durata di un episodio della versione andata in onda in Turchia (circa 120 minuti). Per questo ad oggi risultano andati onda 55 episodi solo per la prima stagione di Endless Love che in Italia ancora non si è conclusa.