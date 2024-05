Vincenzo Mollica moglie e figlia chi sono e cosa fanno

Rosa Maria Guglielmi è la moglie del giornalista Vincenzo Mollica. Hanno una figlia di nome Caterina che lavora nel cinema

Nella vita di Vincenzo Mollica il riferimento alla moglie Rosa Maria Guglielmi e alla figlia Caterina è costante e molto toccante, e sottolinea l’importanza dei legami famigliari per Vincenzo Mollica, che dal 1977 è sposato con una donna che lui chiama affettuosamente Rosemarie. La storia d’amore tra i due è iniziata molti anni fa a un concerto. Il giornalista di Do Re Ciak Gulp! e la futura madre di sta figlia si sono conosciuti a una live del grande cantautore milanese Giorgio Gaber, come ha raccontato più volte l’esperto di musica in varie interviste rilasciate negli anni. Durante un impegno di lavoro raccontò anche questo aneddoto a Gaber, che gli rispose ironico: “Si vede che le mie canzoni sono servite a qualcosa”. Inutile cercare dettagli come la data di nascita , l’età o il lavoro della moglie di Vincenzo Mollica. Rosa Maria Guglielmi ha sempre condotto la sua vita in maniera molto discreta e lontana dai riflettori, venendo da un’epoca in cui non esistevano i social network per fare carriera. Oggi, il loro rapporto va ancora avanti con grande amore e complicità, nonostante la malattia, diabete, glaucoma e del morbo di Parkinson che hanno portato Vincenzo Mollica a diventare cieco. Anzi, il giornalista di cultura e società, come si diceva negli anni ’80, ha rivelato che nonostante la cecità riesca ancora a vedere film, grazie della sua Rosa. Potremmo dire che il lavoro della moglie dello storico inviato di Sanremo per il Tg1 è fornire con amore dettagliate descrizioni delle scene, specialmente di quelle senza dialoghi.

Di recente, a un incontro a Cinecittà in cui ha ricevuto un David di Donatello speciale, Vincenzo Mollica ha detto che, se potesse vedere ancora, guarderebbe sua moglie e sua figlia. Il 71enne giornalista, scrittore, disegnatore, autore, conduttore televisivo e radiofonico nativo di Formingine è infatti da tempo malato di Uveite e affettò dalla cecità, ma resta tutt’oggi un nome fondamentale del giornalismo legato al mondo dello spettacolo nel nostro Paese.

Vincenzo Mollica che lavoro fa la figlia Caterina

Vincenzo Mollica e sua moglie Rosa Maria hanno una figlia, di nome Caterina, che il giornalista in Rai fino al 2020 ha definito come il più bel regalo fattogli dalla donna della sua vita. Caterina Mollica lavora, proprio come il padre, nel mondo del cinema, anche se in una veste completamente diversa. Invece di essere una giornalista, è impiegata presso una casa di produzione, l’Atomic Creative Production, che ha sede in Corso Sempione a Milano. La quarantenne è sposata con un uomo di nome Carlo Annessi. Potete seguirla sul suo profilo Instagram, dove conta attualmente oltre 1.200 follower. Non sappiamo se Caterina ha reso nonno il giornalista Rai in pensione.