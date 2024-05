Eurovision 2024 Angelina Mango perché non squalifica per spoiler prove

Angelina Mango all’Eurovision 2024 con La Noia è stata vittima di uno spoiler che le poteva costare la squalifica dallo show di Malmö

Che sia l’anno di Angelina Mango è fuori discussione. Così lo spoiler delle prove della Noia, che porterà all’Eurovision 2024, da causa di possibile squalifica si è trasformato in un’opportunità di vittoria (e c’è qualche maligno che pensa sia stato fatto apposta). La vincitrice di Sanremo 2024 prima che fosse ufficializzato dal profilo Instagram dell’ESC è stata protagonista di un pensante spoiler sulla sua esibizione che porterà alla finale sul palco di Malmö, in Svezia, rischiando di essere squalificata dalla competizione. La figlia di Mango con un look sofisticato, anticipato poi da Nik Cerioni che veste Angelina anche all’Eurovision 2024, appare su un conturbante trono fatto di ramoscelli a richiamare la corona di spine citata come outfit della sua festa nella canzone La Noia candidata al podio del Song Contest. Sono emersi anche altri dettagli della sua scoppiettante esibizione. Come una Queen la vincitrice di Amici 2023, della sezione canto, scenderà dal suo particolare trono per partecipare alla coreografia modern eseguita da 5 ballerine professioniste, tra cui due volti dal talent di Maria De Filippi. Sul finale del brano in scena fuochi d’artificio a cascata per un effetto che punta ad essere da brividi. Se, come ammesso, la Rai ha spoilerato le prove della Noia di Angelina Mango per l’esibizione all’Eurovision 2024 c’è un motivo per cui non è scattata l’esclusione per la cantante. Angelina non è stata squalificata perché non erano immagini delle prove generali della sua performance a Malmö. È stato diffuso un estratto definito first rehearsals, in parole povere le prime esercitazioni pre gara con volontari giusto per prendere le misure del palco e famigliarizzare con scenografie e telecamere. È stato annullato l’effetto sorpresa per la hitmaker di Ci Pensiamo Domani, eppure lo spoiler della performance musicale sta giocando a suo favore. Guarda caso l’anticipazione non prevista è arrivata a poche ore dall’uscita del feat de La Noia della figlia di Mango con Alvaro de Luna, in spagnolo, per dare un tocco di internazionalità all’artista prima del suo esordio all’ESC 2024. Sui social sta volando, è molto cercata sul web, e la notizia sta girando permettendo alla star italiana di farsi conoscere anche all’estero. L’ex Amici aveva iniziato già con le live in giro per l’Europa e lo spoiler delle prove è stata una bella cassa di risonanza prima della finale dell’Eurovision Song Contest 2024 in programma sabato 11 maggio.

Angelina Mango all’Eurovision 2024 lo spoiler del look

A questo punto lo staff si è giocato anche la carta dello spoleir del look di Angelina Mango all’Eurovision. Lo stesso stylist che veste la cantante, Nick Cerioni, ha confermato che sarà in Etro come al Festival di Sanremo (Chi è Nick Cerioni, lo stylist che veste Tananai ed altre star di Sanremo). L’outfit previsto è una tuta trasparente color carne, effetto body, ricamata come una sorta di tatuaggio etnico. A coprire le forme della 23enne originaria di Lagonegro un bustino con lacci di colore rosso cardinale. Niente tacchi sul palco di Malmö per la voce de La Noia, rigorosamente vistosi anfibi.