Laura Valente chi è la mamma di Angelina Mango

Laura Valente è la madre di Angelina Mango, giovane cantautrice concorrente ad Amici 22. La ragazza è una nota figlia d’arte, sia da parte paterna che materna

La madre di Angelina Mango promessa di Amici 22 è Laura Valente, storica moglie di Mango fin dal 1983 e madre sia di Angelina che di Filippo. Anche lei proviene dal mondo della canzone: nata a Milano il 3 settembre 1963 (ha dunque 59 anni, al momento), Laura Valente è nota soprattutto per essere stata la voce dei Matia Bazar negli anni Novanta. La sua carriera è iniziata come solista nel 1984, e nel frattempo è stata anche la corista di Mango, facendosi gradualmente un nome anche con canzoni proprie. Nel 1990 ha preso il posto di Antonella Ruggiero come cantante dei Matia Bazar, realizzando col gruppo quattro album: Anime pigre (1991), Dove le canzoni si avverano (1993), Radiomatia (1995) e Benvenuti a Sausalito (1997). La morte, nel 1998, del bassista Aldo Stellita, vero leader della band, porta allo scioglimento dei Matia Bazar, e Laura Valente decide di prendersi una breve pausa dalla scene, dedicandosi alla sua vita privata. Dall’anno seguente è tornata alla carriera solista, realizzando soprattuto dei singoli e collaborando col marito.

Angelina Mango è una delle giovani e promettenti concorrenti di Amici 22. Nata in Basilicata nel 2001, vive a Milano dal 2016, dove oggi lavora facendo la cantante. Nonostante la giovane età, ha già una discreta carriera e un interessante futuro davanti: quando aveva solo 20 anni ha pubblicato il suo primo album, Monolocale, da cui sono stati estratti i singoli Formica, prodotto da Tiziano Ferro, Walkman e Rituali. Prima di arrivare su Canale 5, Angelina Mango si è già esibita in diversi concerti, ha preso parte nel 2022 alle selezioni di Sanremo Giovani, per poi ottenere l’ingresso nella scuola diretta da Maria De Filippi lo scorso novembre , ricevendo il supporto sia di Arisa che di Lorella Cuccarini. Da concorrente del talent show targato Mediaset, la ragazza è entrata nella squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, e ha fatto subito una bella impressione nel suo primo serale. Angelina segue quella che è un po’ la strada di famiglia. Infatti, entrambi i suoi genitori sono stati cantanti di successo, e anche il fratello maggiore Filippo, nato nel 1995, oggi fa questo mestiere. Il padre di Angelina è infatti Giuseppe Mango, più comunemente noto solo come Mango, celebre cantante italiano autore di brani come Amore per te (1999), La rondine (2002) e Ti porto in Africa (2004). Il cantautore originario di Lagonegro, in provincia di Potenza, è morto per un infarto nel 2014, quando aveva solo 60 anni

Laura Valente e Angelina in che rapporti sono

Durante Amici 22, Angelina Mango ha parlato di sua madre Laura Valente e di come è stata importante per la sua vita e la sua carriera, in particolare dopo la morte del padre e il trasferimento dalla Basilicata a Milano. Prima di tutto sia lei che suo padre le hanno spesso spiegato che si canta di cuore non solo di tecnica, inoltre l’ex Maria Bazar le ha trasmesso l’importanza di ogni gesto che viene fatto esclusivamente per amore. D’altronde, a dire della figlia, la sua mamma ha sempre fatto tutto perché mossa da questo nobile sentimento. Laura Valente ha infatti lasciato il suo lavoro di cantante per crescere i suoi figli Angelina e Filippo che le mancavano troppo quando si assentava per tour e concerti. Dopo la morte di Mango, a causa di un infarto, nonostante il dolore ha continuato a vivere per amore dei figli, per tutto questo la cantante di Amici 22 la stima tanto.