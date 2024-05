Gatto Panceri ha moglie e figli? Ha un altro amore

Gatto Panceri è un noto cantautore italiano degli anni Ottanta, ancora oggi abbastanza popolare: cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ha moglie e figli?

Dichiaratamente cattolico, molto impegnato nel sociale – anche attraverso i match di beneficenza della Nazionale Cantanti – Gatto Panceri è però sempre stato estremamente riservato in merito alla sua vita privata. Quando si parla della vita privata del cantautore oggi ultra-sessantenne, ci si riferisce alla difficile storia della madre, una ragazza single che lo ha cresciuto dopo che il padre si era dileguato alla sua nascita. Anche per questa storia personale, Gatto Panceri ha sempre un grande amore perché ha una forte fede cattolica ed è sempre stato, come sua madre, devoto alla Madonna di Medjugorje. Nonostante questo, Gatto Panceri ha spesso scritto canzoni d’amore, alcune anche molto apprezzate. Il grande pubblico conosce soprattutto Vivo per lei, incisa inizialmente dal gruppo Oro e che è stata resa famosa poi dalla versione riscritta proprio dal cantautore e cantata da Andrea Bocelli in duetto con Giorgia. La canzone sembra generalmente dedicata alla donna amata, ma molte interpretazioni si concentrano su come il testo di Gatto Panceri, in realtà, sembri riferirsi piuttosto alla musica, come musa ispiratrice. Nonostante questo, Vivo per lei continua a essere spesso usata come classica canzone d’amore e dedicata alle persone amate, qualificandosi come un brano sostanzialmente universale, al di là di quali siano state le effettive intenzioni originali del suo autore. Ad oggi, non sappiamo se Gatto Panceri abbia una moglie o dei figli, e neppure sono note sue relazioni di qualsiasi tipo.

Gatto Panceri oggi cosa fa

Luigi Giovanni Maria Panceri, in arte Gatto Panceri, è stato un cantautore italiano tra i più apprezzati tra gli anni Ottanta e Novanta. Dopo gli inizi, non di grande successo, trovò la fama come autore, grazie al brano del 1989 Canterò per te, che venne inciso da Mina. Da allora sono seguiti 10 album, di cui 8 di studio, l’ultimo dei quali è Pelle d’oca e lividi, uscito nel 2018 dopo nove anni di silenzio discografico. E poi tante collaborazioni come autore per altri artisti del panorama musicale italiano, in particolare Mietta, Giorgia, Paolo Carta, Dennis Fantina e Riccardo Fogli. Oggi Gatto Panceri ha 63 anni, ma continua a fare musica in vari ambiti e forme, e attualmente collabora da tempo come insegnante per la Hope Music School, una scuola di musica per giovani voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il cantautore monzese continua a essere molto rispettato nel mondo del pop italiano, e nel 2024 è tornato anche in televisione nel corso del programma I migliori anni, condotto su Rai 1 da Carlo Conti.