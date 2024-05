Paolo Carta chi è il padre del cantante Holden di Amici

Holden è uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. ma rispetto a tutti gli altri studenti della scuola di Canale 5 ha un padre piuttosto famoso

In questi mesi si è conquistato un certo numero di fan, grazie alle sue performance su Canale 5, che gli hanno permesso infine di accedere al serale di Amici. Il talent show più amato delle reti Mediaset continua a sfornare grandi talenti, e oggi Holden viene considerato uno dei più promettenti di questa edizione, arrivata ormai alle battute finali. A differenza degli altri concorrenti dello show condotto da Maria De Filippi, però, Holden è un figlio d’arte abbastanza illustre. Il vero nome del 23enne rapper e cantautore italiano è infatti Joseph Carta, e la scelta di Holden come nome d’arte è dovuta al celebre romanzo di J. D. Salinger Il giovane Holden. Il padre di Holden di Amici è Paolo Carta, uno dei più celebri e validi chitarristi italiani della sua generazione. Nato a Roma nel 1960, è in attività come solista dal 1989, anche se pochi anni prima, tra il 1986 e il 1987, aveva suonato anche con il celebre gruppo progressive rock italiano Banco del Mutuo Soccorso. Come solista, ha poi inciso in carriera due album: Domande, nel 1989, e Paolo Carta, nel 1997.

Molto poco, potrebbe pensare qualcuno, viste le parole molto lusinghiere con cui è stato presentato inizialmente. In realtà, però la fama e la stima di cui gode nel panorama musicale italiano (e non solo) il padre di Holden è dovuta alle sue varie collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Paolo Carta ha infatti suonato la chitarra al servizio di Adriano Celentano, Luca Barbarossa, Mia Martini, Fausto Leali, Mina, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti.

Paola Carta è il marito di Laura Pausini

Soprattutto, Paolo Carta è il chitarrista di riferimento di Laura Pausini fin dal 2006, ed è anche stato autore di diverse canzoni per la celebre popstar faentina. È stato poi produttore e collaboratore dei Dhamm, che ha contribuito a lanciare nel 1994, e ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo e una a Sanremo Giovani: in due occasioni (1995 e 1996) ha diretto l’orchestra durante l’esibizione proprio dei Dhamm, due volte (1996 e 1997) è stato concorrente, una volta (2004) è stato il chitarrista dell’orchestra dell’Ariston, un’altra (2005) ha suonato una versione rocke dell’inno italiano, e infine nel 2009 ha partecipato come autore di una canzone. In quest’ultimo caso, la canzone era La forza mia di Marco Carta, con cui ha spesso collaborato: nonostante l’omonimia, però, i due non sono parenti. Paolo Carta è invece il marito di Laura Pausini, sposata nel 2023 dopo una relazione iniziata nel 2005: la coppia ha una bambina, Paola, nata nel 2013.