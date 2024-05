Cristina chi è la mamma di Nico figlio di Toto Cutugno

Il giallo della vita privata di Toto Cutugno riguarda l’identità della madre di suo figlio Nico

Toto Cutugno è morto il 22 agosto 2023 presso l’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un tumore alla prostata. Oggi è sepolto al cimitero di Lambrate e poco prima di morire, che poi anche in occasione del suo ottantesimo compleanno, ricordò su Instagram l’affetto per il suo unico adorato figlio, Nico. È noto a tutti da sempre, riguardo la vita privata del cantante di L’Italiano, che il suo unico genito sia frutto di una scappatella. La moglie di Toto Cutugno si chiama Carla, si sono conosciuti grazie ad amici comuni da adolescenti e si sono sposati nel 1971. Di lei si sa solamente il suo cognome di battesimo Carla Galli perché da donna di altri tempi ha sempre preferito non mostrarsi. Oggi è rimasta nella casa che condivideva a Milano con il suo storico marito. Per quanto riguarda invece l’identità di Cristina, la madre di Nico Cutugno, resta nell’ombra. Non si sono avute sue notizie neanche post mortem dell’artista vincitore dell’Eurovision con la canzone Insieme. Più volte ospite di programmi televisivi, tra cui Domenica In, Nicolò non ha voluto mai parlare di sua mamma forse per portare rispetto, ipotizziamo noi, a Carla la moglie di suo padre che con lui è sempre stata presente e affettuosa. L’aneddoto che spesso è stato citato riguarda una rivelazione dello stesso cantante di Solo Noi che spiegò come quel brevissimo flirt che lo ha reso padre non scalfì l’integrità morale di Carla. Fu lei la prima a confermare all’artista che Nico andava riconosciuto e cresciuto con un padre presente. L’unico figlio di Toto Cutugno è nato il 16 dicembre 1989, ha 35 anni e non fa parte del mondo della musica e dello spettacolo. Nico Cutugno di lavoro fa l’economista essendosi laureato a pieni voti alla Bocconi in Economia. Non ha moglie e figli e non si sa se è fidanzato.

Toto Cutugno non ha altri figli

Sono state numerose le speculazioni sulla vita privata di Toto Cutugno, una su tutte l’attribuzione di diversi figli in giro per il mondo. Ne avrebbe uno in Russia con una giovane compagna misteriosa, un altro nato da un’ennesima relazione extraconiugale o addirittura che la sua amante Cristina non sia in realtà mai esistita. Non è assolutamente vero e tra l’altro è una fake news anche la questione legata a Toto Cutugno padre di Sebastiana Cutugno, giornalista Mediaset impegnata nella trasmissione di Retequattro Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.