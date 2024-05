Viola come il mare 2 chi è il vero padre di Viola:

Pietro, fratello di Don Andrea, non è il padre di Viola. In Viola come il mare 2 viene ufficializzato il vero papà del personaggio interpretato da Francesca Chillemi

Il bello delle fiction è che quello che vale il giorno prima è una bufala il giorno dopo. Così in Viola come il mare 2 i personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman non sono fratelli perché il padre Francesco Demir non è lo stesso della giornalista di Sicilia Web News. I genitori dell’ispettore capo di origini turche è Pietro, un assassino e fratello di Don Andrea che abbiamo conosciuto nella prima stagione solo in foto accanto a suo figlio e quasi per certo per gli sceneggiatori era anche il papà di Viola. In realtà in Viola come il mare 2 il padre del personaggio di Francesca Chillemi è la new entry nel cast Leonardo Piazza interpretato da Ninni Bruschetta e tra l’altro lo si scopre quasi subito senza bisogno di attendere la rivelazione a fine stagione. I dubbi invece da sciogliere riguardano invece i misteri dietro la figura di Leonardo Piazza: il nuovo editore di Sicilia Web News è sulla sedia a rotelle perché soffre anche lui di sinestesia? Ma soprattutto sa di essere il padre di Viola? I dubbi erano arrivati già dall’inizio perché diciamocelo Viola non è mai stata un grande giornalista di cronaca nera, non ha esperienza e non sa nemmeno dove mettere le mani venendo dal mondo della moda ed essendo stata Miss Italia. Le notizie le scova per due aspetti: il debole che l’ispettore capo Francesco Demir ha per lei e la malattia che l’aiuta a capire se le persone stanno mentendo. Al contrario Leonardo Piazza da nuovo editore di Sicilia Web News la osanna come se fosse una grande giornalista affidandole un podcast. L’altro aspetto del personaggio di Ninni Bruschetta è che nonostante i soliti sermoni non voglia mai rivelare perché è sulla sedia a rotelle. Dunque Leonardo Piazza è il padre di Viola, sa di esserlo ed è anche lui affetto da sinestesia. Insomma anche in questo caso, come per l’amore che trionferà tra Viola e l’ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) che si mettono insieme, il finale è banale.

Viola come il mare 2 chi è Leonardo Piazza

60 anni e con un caratteraccio, Leonardo Piazza si presenta in redazione dicendo di essere il nuovo editore della testata giornalistica Sicilia Web News. Annuncia di voler fare grandi cambiamenti perché la qualità è bassa e guarda caso le uniche due a non essere licenziate sono proprio Francesca Chillemi e Tamara, la sua fida operatrice di ripresa. Insomma un personaggio piatto. Nel cast di Viola come il mare 2 ad interpretare Leonardo Piazza è l’attore Ninni Bruschetta tra i più apprezzati interpretati del cinema e della fiction. 62 anni, originario di Messina, sono davvero tantissimi i film e i progetti televisivi a cui ha preso parte. Il suo ruolo più iconico però è quello di Duccio Patanè nella serie cult Boris. Inoltre ha fatto parte del cast di fiction di successo come L’Isola di Pietro, Squadra Antimafia, Rosy Abate, Don Matteo, Distretto di Polizia, I bastardi di Pizzofalcone