Vite al Limite Delana oggi: su Facebook l’atroce annuncio

Nonostante un inizio fallimentare, tutto sembrava andare per il meglio. Dopo Vite al Limite Delana oggi fa però i conti con qualcosa di inaspettato

La storia di Delana Boyer a Vite al Limite ha scosso i fan del programma fin dai primi minuti. Una vita davvero complicata per la paziente di 43 anni proveniente dal Tennessee che fin da piccola ha subito gravi traumi psicologici come il rapimento da parte della madre biologica Sarah quando aveva solo sei anni. Successivamente le sue relazioni non hanno aiutato Delana a credere nei propri mezzi. A 20 restò incinta ma lasciò il padre di suo figlio perché violento purtroppo però il bambino nacque senza vita. Successivamente si è risposata ma anche in quel caso ci furono tanti problemi: nacque suo figlio ma dopo il divorzio il padre ottenne la custodia. Il terzo matrimonio sembrava quello dei sogni soprattutto dopo la nascita della figlia Savannah ma Delana di Vite al Limite ha dovuto affrontare un ennesimo ostacolo. Dopo il divorzio ancora una volta per violenze, la donna ha subito l’ennesimo dispiacere. La figlia Savannah a 12 anni se ne andò dopo un litigio e decise da quel momento di vivere con lo zio. Anche per questo Delana ha deciso di affidarsi al dott. Nowzaradan di Vite al Limite: il suo sogno è quello di perdere peso e ritrovare la figlia che si vergogna di stare accanto ad una madre con così tanti kg. Il percorso di Delana Boyer a Vite al Limite è iniziato con difficoltà, la paziente si è presentata con un peso di 293 kg e dopo le prime settimane invece di perdere kg ne aveva aggiunti altri due. Sembrava l’ennesimo percorso fallimentare per il dott. Now che davanti aveva una donna poco propensa a fare sacrifici e a candidarsi per un intervento chirurgico. Grazie al supporto del marito James che ha sempre protetto la sua donna, però Delana è riuscita pian piano a fare passi da giganti nel suo percorso per perdere peso. Alla fine è arrivata ad ottenere l’ok dal dottor Nowzaradan per l’operazione.

Vite al Limite Delana oggi: il rapporto con la figlia e quanto pesa ora

Un selfie di Delana di Vite al Limite pubblicato su Facebook

Il peso di Delana infatti era arrivato a 262 kg, quello che serviva per poter finalmente andare sotto i ferri. Al termine del suo percorso a Vite al Limite Delana pesava 244 kg e in tutto quindi aveva perso 51 kg in un anno considerando anche l’intervento. Il grande successo ha così spinto i fan del programma ad avere ulteriori informazioni sulla donna e scoprire se era riuscita a fare ulteriori progressi dopo aver lasciato le cure del dott. Nowzaradan. Delana di Vite al Limite oggi è decisamente diversa rispetto a come era fino ad un anno prima, più sicura e decisa a cambiare vita. Condivide molte frasi motivazionali e riceve tanti commenti di apprezzamento dai fan. Non si sa quale sia il suo peso attuale ma sono tante le foto presenti sui suoi account social che sembrano confermare che tutto proceda al meglio. Ovviamente i telespettatori del programma di Real Time si chiedono se la paziente abbia potuto finalmente riallacciare i rapporti con la figlia. La condivisione di selfie su Facebook felice per aver perso peso ed essere ritornata a prendere in mano la propria vita è però una gioia solo di facciata. Delana di Vite al Limite oggi non ha fatto pace con la figlia Savannah nonostante tutti gli sforzi fatti, un dolore atroce per paziente del dott. Now che sperava di poter finalmente riabbracciare la sua ragione di vita.