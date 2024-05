Terra Amara Colak non muore il piano con Zuleyha per fare fuori Betul

In Terra Amara una strana alleanza tra Colak e Zuleyha si trasformerà nel modo per fare fuori Betul dalla soap. Peccato per il tradimento di Hakan

Per chi si è ormai annoiato di vedere Terra Amara pensando di vedere sempre la stessa trama ogni serata su Canale 5 avrà una bella lezione. Il nuovo stratagemma per dare nuova linfa alla soap opera turca viene data dalla figura di Colak che nel cast da riserva diventa titolare. Dopo il finto matrimonio con Betul e l’essere scampato all’attentato ai suoi danni ordito da Abdulkadir diventerà il braccio destro di Zuleyha e insieme si libereranno di Betul (secondo loro) che poi si vendicherà, ma questo è un altro spoiler. Nella puntata di venerdì 10 maggio si è visto come il personaggio interpretato da İlayda Çevik voglia rapire Colak, nonostante il forte sentimento che quest’ultimo ha sempre provato per lei. Uno dei bravi di Betul è arrivato alla villa presentandosi a Zuleyha come un uomo di Colak per convincerla a seguirlo fino alla foresta di Siyrikaya, dove la moglie di Hakan spera di scoprire la verità su Abdulkadir. Cetin, però, si offre di accompagnare Zuleyha, e così il perfido piano della Arcan salta e l’imprenditrice deve fuggire e rinunciare, per ora, ai suoi propositi criminali. Questa svolta avvicina definitivamente Zuleyha a Colak: i due ora devono mettere da parte le rispettive differenze per risolvere una volta per tutte il problema rappresentato da Betul. Il personaggio interpretato da Hilal Altınbilek, però, ottiene che si proceda secondo i suoi valori, ovvero senza l’uso della violenza. Un nuovo colpo di scena, però sconvolge i loro piani, dato che subito dopo un uomo si avvicina a Colak e gli spara al petto. Questo nuovo problema, in realtà, è uno stratagemma ordito dalla Altun. In Terra Amara Colak non muore. Nelle prossime puntate, a partire da domenica 12 maggio, il piano dell’imprenditore e Zuleyha si rivelerà in tutti i suoi astuti dettagli. Convinta della morte di Colak, la cui notizia si sta ormai diffondendo rapidamente a Cukurova, Betul andrà a reclamare l’eredità dell’uomo, scoprendo così che agli atti il loro matrimonio non risulta. In seguito, Colak riapparirà all’improvviso vivo in pubblico, svelando quindi di essere ancora vivo e rivelando di aver ordito questo piano con Zuleyha per far emergere chiaramente quanto sia falsa e approfittatrice Betul.

Terra Amara la vendetta finale di Betul al piano di Colak

La possiamo definire una vittoria di Pirro quella del duo Colak Zulehya contro il peronaggio di İlayda Çevik. Ormai scoperto, Betul non avrà altro da fare se non reagire in maniera estrema: la sua ultima opzione sarà dunque quella di uccidere Zuleyha. Nel finale di Terra amara, l’antagonista della soap opera turca si presenterà alla tenuta degli Yaman per sparare alla protagonista, ma Hakan interverrà frapponendosi tra le due e venendo colpito a morte al posto della moglie.