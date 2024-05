Chi ha vinto Celebrity Hunted 4: riassunto dettagliato

Sorpresa a Celebrity Hunted 4, una vittoria corale per il reality di Amazon Prime che ha visto sfidarsi in finale nell’ultima puntata le Rodriguez e Herbert e Brenda

Una bella beffa sul finale della quarta edizione di Celebrity Hunted che, nel 2024, ha scritto la storia del reality targato Amazon Prime. Il programma per celebrità in fuga è terminato in maniera differente rispetto al passato, lasciando con l’amaro in bocca chi ha speso tempo a seguire le puntate del format venduto in 3 Paesi. Nel suggestivo scenario di Castel del Monte, le ultime due coppie hanno dovuto affrontare una prova cruciale per raggiungere l’extraction point e dichiararsi al sicuro. Nonostante gli sforzi eroici, alla fine sia le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez che Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani sono stati catturati dai loro inseguitori implacabili. Con le argentine e i comici catturati, il team degli “hunters” è stato dichiarato vincitore della quarta stagione. Le sorelle Rodriguez si trovavano a San Ginesio e sono arrivate a Termoli mimetizzandosi riuscendo anche a risolvere al Trabucco l’ultimo enigma per scoprire dove si trovava il punto di estrazione. Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani sono invece arrivati alla sala del Capitolo di San Domenico Maggiore a Napoli e poi mentre erano in fuga verso Campobasso hanno ricevuto le coordinate per il luogo da raggiungere. Le argentine hanno ottenuto le coordinate per Castel Del Monte in Puglia da dove raggiungere in 48 ore, mentre i comici solo grazie all’aiuto di un amico di Herbert hanno scoperto di dover andare al castello. Gli ultimi minuti hanno rivelato chi ha vinto Celebrity Hunted: i comici vengono catturati all’interno del castello, mentre le argentine entrate a Castel del Monte calcolano male il numero fondamentale per entrare nella camionetta giusta, si nascondono all’interno di una delle tre parcheggiate davanti al castello ma non è quella che riparte e vengono così stanate a tempo scaduto.

Chi ha vinto il premio di Celebrity Hunted

Ma la vera vittoria è stata quella della beneficenza. Il montepremi di 100mila euro è stato diviso equamente tra gli enti scelti dalle celebrità partecipanti visto che non ha vinto nessuno. Le scelte delle coppie hanno dimostrato un impegno reale verso le cause benefiche. Da associazioni pediatriche come l'”Associazione Peter Pan” dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” e la Croce Rossa Italiana, a comunità per giovani in difficoltà come “Kayrós”, ogni ente beneficiario riceverà un contributo significativo per sostenere le proprie attività.