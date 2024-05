Bridgerton 3 Anthony e Kate che fine fanno tra figli e matrimonio

Addio solo in parte in Bridgerton 3 ad Anthony e Kate. I personaggi di Jonathan Bailey e Simone Ashley avranno figli. Come va a finire tra loro

L’attesa per scoprire come procede la storia di Anthony e Kate anche in Bridgerton 3 è sintomatica di quanto la coppia abbia fatto emozionare i fan e di quanto tutti sperano stiano vivendo il classico “vissero per sempre felici e contenti”. Fin dai primi spoiler riguardo la terza stagione della serie Netflix era abbastanza chiaro che i due protagonisti Anthony e Kate si sarebbero stati messi da parte dagli sceneggiatori per seguire le vicende di Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) con i due che stanno lentamente venendo a patti con i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Bridgerton è basato sulla serie di libri di Julia Quinn, che ha firmato come scrittrice insieme al creatore Chris Van Dusen, ed è quindi possibile capire cosa ne sarà di Anthony e Kate e se la coppia riuscirà a resistere al tempo. Da alcuni scatti pubblicati dal set di Bridgerton 3 si nota che la donna è incinta e quindi fa presagire che ci sia ancora spazio per i due nelle vicende narrate ma in realtà la verità è un altro. Anthony e Kate saranno di fatto personaggi secondari ma grazie ai libri che hanno ispirato la serie Netflix è possibile scoprire cosa ne sarà del loro futuro.

Bridgerton 3 Anthony e Kate quanti figli hanno

La felicità per il matrimonio non viene pienamente vissuta dal visconte che vive nella paura di morire prima del previsto. In realtà grazie ad un salto temporale di 15 anni presente nei libri di Bridgerton è possibile scoprire che Anthony festeggerà il suo 39esimo compleanno e hanno ben quattro figli: Edmund (che a questo punto è il bambino che la donna porta in grembo nella terza stagione della serie Netflix), Miles, Charlotte e Mary. Secondo quanto narra il libro, il primo figlio della coppia nasce nel 1815 e quindi ad un anno esatto dal loro matrimonio. A prescindere dalla famiglia numerosa ciò che i fan saranno felici di sapere è che Anthony ha sconfitto i suoi demoni perché non ha più timore di morire ed è riuscito a dichiararsi a Kate e a manifestare tutti i suoi sentimenti. La svolta si è avuta quando la donna ha avuto un incidente in carrozza, evento che ha spinto il visconte a mettere da parte le sue paure e di vivere serenamente da padre e da uomo che ama sua moglie. Ovviamente tutti questi risvolti relativi alla coppia Anthony e Kate si vedranno solo in parte in Bridgerton 3 che tratterà l’anno sociale successivo alle loro nozze. I Visconti sono in secondo piano rispetto ai protagonisti Colin e Penelope, e sarà mostrata di stramacchio la prima gravidanza della donna con la nascita di Edmund e la festa per i fatidici 39 anni del personaggio interpretato da Jonathan Bailey.