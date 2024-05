Pasquale Napolitano chi è giornalista condannato: curriculum

La biografia, il curriculum e la vita privata di Pasquale Napolitano giornalista di spessore condannato per diffamazione a 8 mesi di carcere

Sono scesi in campo sindacati, colleghi illustri e politici per la vergogna della condanna per diffamazione a 8 mesi di carcere. Pasquale Napolitano è un giornalista di lungo corso, mai timido nei suoi articoli e il paradosso è proprio questo ricevere una condanna per un pezzo sul Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, garantendo anche il diritto di replica. Il curriculum di Pasquale Napolitano vede la gavetta presso il Roma, noto quotidiano locale campano, e i siti Retenews e Anteprima, per poi fare il salto di qualità sul Nazionale. Diventa giornalista pubblicista nel 2016 passando a scrivere per Panorama principalmente di politica e di cronaca. Diventa famoso al grande pubblico però per le sue pungenti inchieste. Dal 2020 il giornalista condannato per diffamazione inizia a scrivere del Movimento 5 stelle. È di Pasquale Napolitano il libro Leader per caso su Luigi di Maio all’epoca Vice Presidente del Consiglio e poi Ministro degli esteri. In seguito come firma per Il Giornale si è occupato in prima linea del Governo Conte. Attualmente, il cronista scrive ancora per il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti e si occupa della pagina politica come firma di punta. Inoltre Pasquale Napolitano da oltre un anno è nella redazione di Quarta Repubblica programma condotto da Nicola Porro. Un curriculum, eccellente, dunque quello del giornalista condannato per diffamazione e mai senza bavaglio su temi molto delicati. Per quanto riguarda la vita privata di Pasquale Napolitano è nato a Camposano, proprio vicino Nola, il 30 luglio 1982 e ha quindi 42 anni. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Napoli si è poi trasferito a Roma da qualche anno con la sua famiglia. Il giornalista condannato per diffamazione ha moglie e figli, due, di cui una neonata di appena quindici mesi.

Pasquale Napolitano ha subito intimidazioni

Non è la prima volta che Pasquale il Napolitano deve fare i conti con problemi dovuti al suo, encomiabile, lavoro di cronista. Quando viveva e lavorava a Camposano, in qualità di giornalista politico ha subito una forte intimidazione dopo un suo articolo su Retenews. Persone non meglio identificate fecero esplodere nel 2016 un petardo fuori da sua villetta. Dalla nostra redazione tutta la nostra solidarietà al collega condannato per diffamazione.