Chi è la sorella di Frattesi: Instagram e gossip sugli ex calciatori

Chiara Frattesi è diventata virale su Instagram dopo la finale di Coppa Italia, dopo la foto assieme a un calciatore della Juventus, club rivale di quello in cui gioca il fratello Davide.

Tutti la conoscono soprattutto per suo fratello Davide, 24enne centrocampista della nazionale azzurra e dell’Inter, con cui ha da poco vinto lo scudetto. Ma negli ultimi mesi Chiara Frattesi sta iniziando a spopolare sui social e anche nel mondo del gossip italiano, grazie alle numerose indiscrezioni sulla sua vita privata. Da inizio aprile, infatti, girano voci su un suo possibile flirt con un giocatore di Serie A, e queste notizie hanno trovato finalmente ufficialità ieri sera, inaspettatamente dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. La sorella minore di Frattesi ha infatti pubblicato una foto di lei in campo a festeggiare assieme a Weston McKennie, centrocampista statunitense della squadra bianconera, peraltro acerrima rivale dei nerazzurri. Nata e cresciuta a Roma, Chiara Frattesi ha 22 anni, essendo nata due anni dopo il fratello calciatore dell’Inter. Nonostante la giovane età, ha già partecipato a vari concorsi di bellezza, e oggi lavora come modella e influencer nel settore beauty. Il trasferimento di suo fratello Davide all’Inter, nell’estate del 2023, è stato importante anche per lei, perché le ha permesso di iniziare a frequentare più spesso anche Milano. Tutto ciò ha attirato su di lei anche l’interesse della stampa scandalistica italiana, e ciò ha comportato un aumento di fama. Attualmente, il suo profilo Instagram ufficiale conta ben 150.000 follower, ed è in rapida crescita.

Sorella di Frattesi, Mckennie e il becero gossip

È più o meno da fine aprile che circolano sempre più insistenti voci su una relazione tra Chiara Fratesi e Weston McKennie, anche se finora non c’erano mai state conferme ufficiali. Solo alcuni indizi, dai post pubblicati sui social ad alcune presenze allo Juventus Stadium, che avevano insospettito gli appassionati del gossip legato al mondo del calcio. Poi, ieri sera, la foto rivelatrice. Come sempre, però, bisogna esagerare e c’è chi attribuisce fronte gossip alla sorella di Frattesi diversi ex fidanzati o flirt con altri calciatori di Serie A. Dove non arriva il maschilismo ci pensa l’invidia.