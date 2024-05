Viola come il mare 2 Viola e Demir si mettono insieme? Il peggior finale

Come finisce Viola come il mare 2 l’addio ai personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman e il loro futuro: insieme o no?

Non voglio un amore leggero. È così che per due anni Viola ha rifiutato l’ispettore capo Francesco Demir facendo aspettare all’inverosimile i fan della serie. Ancora oggi per accorciare i tempi, rispetto alla messa in onda su Canale 5, di Viola come il Mare 2 vogliono sapere con anticipo se Viola e Demir si mettono insieme oppure si devono fare vecchi ad aspettare una bella scena passionale tra i due. Viola come il mare 2 finisce nel modo più banale che ci possa esistere. Inizialmente, nell’ultima puntata della fiction prodotta da Lux Vide, il personaggio di Francesca Chillemi scopre che suo padre è l’editore Leonardo, interpretato da Ninni Bruschetta. Presa dal rimorso e dal dolore va in uno stato confusionale e così decide di sacrificare il suo amore per il personaggio di Can Yaman fingendo di non amarlo e di non volerlo più vedere. In realtà la giornalista di Sicilia Web News è segretamente pazza d’amore per l’ispettore capo che l’ha accompagnata in questi lunghi anni durante le sue inchieste. Viola però è affetta da una malattia, la sinestesia, che la porterà inevitabilmente sulla sedia a rotelle come suo padre. Questa consapevolezza spinge l’ex Miss Italia a rinunciare al suo amore per il personaggio di Can Yaman. Ma come nelle più belle favole anche quelle sotto forma di fiction su Canale 5 il sentimento trionfa sempre e a sparigliare le carte ci pensa l’ispettore capo.

Demir fa una proposta strappalacrime a Viola. No, non è quella di matrimonio con tanto di anello e brillocco anche se molto concreta. Il personaggio interpretato da Can Yaman fa capire alla giornalista di Sicilia Web News che non vuole un amore leggero, vuole stare con lei per sempre fregandosene della malattia e volere con lei dei figli dopo averla vista accudire un neonato con amore. A quel punto la protagonista della fiction cede al corteggiamento del coprotagonista. In Viola come il Mare 2 Francesco e Viola si mettono insieme nell’ultima puntata ma finisce nel peggiore dei modi per un motivo. Essendo particolarmente piatta la trama, avendo catalizzato l’intera attenzione sulla coppia, il lieto fine chiude ad una terza stagione davvero interessante. Un po’ come accaduto per i Cesaroni vedere il prosieguo e la nascita di una famiglia tra i personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman o la sofferenza sulla sedia a rotelle dell’ex Miss Italia, diciamocelo, ha poco di interessante.

Viola come il mare 2 il cambiamento di Demir

Giustamente Viola essendo la protagonista della fiction ispirata al libro “Tu la conosci l’estate?” si è fatto poco caso alla parabola ascendente di Demir. Inizialmente, l’ispettore capo era apprezzato nonostante la sua antipatia perché bello. Di puntata in puntata è emersa la sua sensibilità, il suo altruismo e il suo forte senso delle istituzioni. In Viola come il Mare 2 il personaggio di Can Yaman ha una trasformazione definitiva in eroe positivo, convincendo il pubblico che dietro la corazza di uomo che non deve chiudere mai, oltre i muscoli, c’è anche un gran cuore.