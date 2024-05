Vite al Limite Abi oggi: dove la scienza non arriva

La grande lezione di vita data dal paziente di Vite al Limite Abi Ruiz che oggi aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute

Ha subito colpito la forza d’animo che uno dei protagonisti di Vite al Limite ha dato al pubblico che segue la trasmissione da anni. Probabilmente uno dei più grandi esempi di rinascita avvenuta grazie alle cure del dottor Nowzaradan. Dove la scienza non arriva, c’è il cuore. Per questo sono in tanti che in tutto il mondo si chiedono Abi di Vite al Limite oggi come sta e quanti kg ha perso. Originario del Porto Rico, la sua vita cambia nel 2014 quando a causa di un terribile incidente in macchina rimane sulla sedia a rotelle. Distrutto dal dolore, nel corso della dodicesima stagione del reality americano My 600-lb Life, Abi Ruiz, un abitante di Austin, Texas, ma originario di Porto Rico, racconta la sua triste storia. Sebbene avesse lottato con il suo peso fin da bambino, questo incidente gli è costato la mobilità. “Ho perso la sensibilità dal petto in giù”, ha detto Abi nel corso del programma in onda su Real Time, che è stato costretto a letto negli ultimi sette anni, sviluppando piaghe da decubito e linfedema. Il viaggio di Abi in Vite al Limite non è stato sicuramente come gli altri che abbiamo visto. Mentre molte persone presentate nello show con le loro gambe arrivano a Houston, in Texas, dove si trova l’ufficio del chirurgo vascolare e bariatrico Dr. Nowzaradan, il portoricano non riusciva nemmeno a stare in piedi da solo, il che rendeva il viaggio verso il suo ufficio fuori questione. Il medico del programma di Real Time sulle strabilianti perdite di peso lo ha curato da remoto. Tramite una videochiamata, Nowzaradan ha iniziato a sottoporre Abi a un fisioterapista e a una dieta speciale. Ma solo quando il dottore si è recato ad Austin e ha incontrato Abi nel suo appartamento ha capito quanto fosse grave la condizione del paziente disabile. Il dottore di Vite al Limite ha deciso quindi che il modo migliore per trattare Abi sarebbe stato quello di portarlo in ospedale, dove sarebbe stato in un ambiente controllato e avrebbe dovuto seguire una dieta speciale. Quando il paziente è stato ricoverato in nosocomio, pesava 330 chili. In un solo mese Ruiz era sceso a 274 kg. Visti i progressi, il mese successivo il dottor Now lo ha sottoposto a un intervento di chirurgia bariatrica. Abi di Vite al Limite è stato poi dimesso poche settimane dopo l’intervento, mentre si avvicinava al traguardo dei 181 chili, perdendo ben 149 chili dall’inizio del suo percorso di dimagrimento.

Abi Vite al Limite oggi: peso e l’intervento sui social

Uno scatto sui social di Abi di Vite al Limite insieme ai suoi cani

Sebbene la perdita di peso di Abi fosse sostanziale, non riusciva ancora a stare in piedi e sembrava avere mobilità solo nelle braccia. Gli è stato detto che doveva scendere a 158 kg se voleva essere preso in considerazione per un intervento alle gambe e all’anca e avere la possibilità di camminare di nuovo. La situazione di Abi di Vite al Limite oggi è stata rivelata dalla moglie Brenda Michelle Ruiz. Solo qualche mese fa la donna ha postato una foto dell’uomo e dei loro due cani con la didascalia: “I ragazzi sono così felici che papà sia a casa”. Dall’aspetto del suo post, sembra che Abi di Vite al Limite fosse appena tornato a casa dopo una qualche procedura o operazione. Anche se non si sa per quale motivo sia stato via, è molto probabile che si sia trattato di un intervento legato alla mobilità, il che significherebbe che ha perso abbastanza peso per essere idoneo. Non si conosce il peso attuale del protagonista del programma del dott. Nowzaradan, ma sappiamo che dopo il percorso il peso di Abi di Vite al Limite era diminuito di 147 kg passando dai 330 kg di quando lo abbiamo conosciuto ai 183 kg dopo un mese.