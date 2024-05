Bridgerton 2 riassunto: cosa sapere per vedere la terza stagione

Il riassunto di Bridgerton 2 prima di scoprire cosa succede nella terza stagione della serie Netflix ambientata nell’anno sociale inglese

Sono passati più di due anni dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Lady Whistledown, doppiata da Julie Andrews nella versione in lingua originale. Ora Bridgerton 3 è su Netflix. I primi quattro episodi inizieano a raccontare la storia d’amore di Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), alias “Polin. La coppia è in scena dopo essere rimasti sullo sfondo delle storie d’amore dei fratelli maggiori di Colin, Daphne (Phoebe Dynevor) e Anthony (Jonathan Bailey). La seconda stagione della serie Netflix ispirata ai libri di ha seguito la storia d’amore tra i nemici e amanti Anthony e Kate Sharma (Simone Ashley), sviluppando anche alcuni fili narrativi con i fratelli Bridgerton, Benedict (Luke Thompson) ed Eloise (Claudia Jessie). Il riassunto di Bridgerton 2 per chi ha bisogno di un ripasso parte con la regina Charlotte che ha dichiarato Edwina Sharma il Diamante, ovvero una giovane donna impareggiabile sul mercato matrimoniale che diventa l’obiettivo di tutti i pretendenti e scapoli idonei con l’approvazione della Regina e di Lady Whistledown che questa volta ha sfidato apertamente la Queen, spingendola a darle la caccia.Nel tentativo di cambiare le cose (con l’aiuto della Lady Danbury che le sussurra all’orecchio), Carlotta ha scelto Edwina Sharma (Charithra Chandran) come diamante dell’anno sociale. Il visconte Anthony Bridgerton, che ha appena dichiarato la sua intenzione di sposarsi in questa stagione, si è subito spinto a corteggiare la giovane Sharma in quanto Diamante, ma non sa di aver già incontrato l’amore della sua vita, sotto forma della sorella maggiore Kate, che a 26 anni è già quasi considerata una zitella.Le complicazioni sono sorte con la non dote di Edwina, a causa della scelta della madre di sposare un uomo senza titolo nobiliare. All’inizio, Anthony e Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmel) si sentono offesi dalla mancanza di trasparenza sulla mancata dote, ma il Visconte continua ad andare avanti. La svolta nel riassunto di Bridgerton 2 arriva quando Edwina capisce cosa sta realmente accadendo tra lui e la sorella maggiore. La scintilla tra Anthony e Kate era già arrivata per caso. Il personaggio interpretato da Jonathan Bailey aveva già incontrato Sharma durante una passeggiata a cavallo. Lo fa di nascosto, perché il comportamento non è considerato molto signorile per una donna, soprattutto senza un accompagnatore. Il suo spirito competitivo nel superare il cavallo di Anthony lo incuriosisce ancora di più. In seguito, Kate sente Anthony descrivere ciò che desidera in una moglie, ma la sua lista di controllo – che non include l’amore – non lo rende un pretendente favorevole per Edwina agli occhi della sorella maggiore, perché considera le donne solo come riproduttrici. Così inizialmente Kate ha reso difficile per Anthony conoscere la sorella minore in quanto tutrice di Edwina, anche se è solo la sua sorellastra. Quello che Edwina inizialmente pensa sia odio tra i due si rivela essere attrazione e chimica, che lei nota poco prima di sposare Anthony, che nega i suoi sentimenti per Kate perché sente la pressione di essere Visconte e vede Edwina come la moglie perfetta. Inoltre, non voleva un vero amore perché non voleva essere ferito.

Ci sono stati comunque dei tira e molla prima che Kate e Anthony non potessero più negare la loro attrazione reciproca, e anche in questo caso ci è voluto fino al finale perché si dichiarassero il loro amore e decidessero di stare insieme. Il riassunto di Bridgerton 2 vede palesare dell’intensità del sentimento di Anthony che diventa evidente dopo che Kate viene punta da un’ape. La reazione apparentemente spropositata del Visconte lascia spazio a un flashback sulla morte prematura di suo padre Edmund. Mentre si chinava per raccogliere dei fiori per Violet, un’ape aveva punto il collo di Edmund e la sua reazione allergica si era rivelata fatale. Da allora Anthony si è sempre rimproverato dovette crescere in fretta quando assunse il ruolo di capofamiglia con le responsabilità annesse. Intanto Eloise viene incaricata dalla Regina di scoprire la vera identità di Lady Whistledown iniziando a covare il desiderio di una storia d’amore con l’editore Theo Sharpe (Calam Lynch). Penelope scopre che Eloise frequenta i quartieri malfamati della città dove lavora Theo e per salvarla lo rivela in uno scritto del suo alterego di Lady Whistledown. Un passo falso perché Eloise scopre così che la sua amica Penelope è la pettegola che la Regina Carlotta le ha chiesto di scovare.

Bridgerton 2 riassunto: le trame minori

Nel riassunto di Bridgerton 2 Benedict si è dedicato alle sue opere d’arte e ha fatto di tutto per spingere il suo talento al limite compreso l’uso di farmaci sperimentali. Inoltre, ha fatto domanda per un posto in una prestigiosa accademia d’arte ed è stato ammesso, salvo scoprire che suo fratello Anthony ha fatto una cospicua donazione per garantirgli il posto.La dipendenza di Lord Archibald Featherington (Ben Miller) dal gioco d’azzardo ha portato a decisioni sbagliate e a una fine sfortunata nella prima stagione. Sebbene Lady Portia Featherington (Polly Walker) sia perfettamente in grado di gestire da sola la casa, un nuovo “Lord Featherington”, che le ragazze chiamano cugino Jack (Rupert Young), si trasferisce dalle donne per prendere il suo posto. Le sue lucrose miniere di rubini si sono rivelate una menzogna e lui ha inseguito Cressida Cowper nella speranza che la sua dote potesse sistemare le finanze dei Featherington. Anche Colin è sfuggito per poco a un investimento rovinoso nelle miniere di rubini che non hanno avuto successo. Bridgerton 2 finisce con una reunion nella loro casa di famiglia con Dafne e il Duca, che superati gli screzi iniziali perché lui non voleva figli sono felicemente genitori. Penelope è sconvolta non solo dalla scoperta di Eloise che non vuota il sacco con la Regina Carlotta. La Featherington ha sentito l’amato Colin deriderla per il suo peso. Anthony e Kate si sposano per amore, iniziando così a costruire la loro famiglia mentre Sharma inizia a frequentare il nipote della Regina.