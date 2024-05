Michelle Comi chi è

Michelle Comi è una delle creator più popolari sui social negli ultimi tempi, anche per via dei suoi contenuti “piccanti”: ma chi è in realtà?

Molti hanno iniziato a scoprirla attraverso i suoi reel su Instagram o i video su Tik Tok, e probabilmente hanno intuito in poco tempo quale fosse il suo “core business”. Tra le content creator online italiane, Michelle Comi è sicuramente una delle più note, tanto da essere diventata ormai una figura pop, venendo invitata anche nel programma radiofonico La Zanzara di Radio 24. La creator ha ormai travalicato i confini della nota piattaforma a cui è iscritta, sia grazie a video dai toni divertenti, fino più di recente ad alcuni considerazioni politiche che hanno fatto molto discutere. Innanzitutto, Michelle Comi sembra essere il suo vero nome (cosa non scontata, nel suo settore), anche se non si conosce la sua età esatta. Sulla sua storia personale prima di aprire il proprio canale e diventare una star sui social si sa qualcosa in più, grazie ad alcune interviste da lei rilasciate nel tempo. Parlando con la testata Cronaca Qui, Michelle Comi ha detto che in precedenza lavorava a Milano, la città di cui è originaria, all’Istituto per tumori della città meneghina. Era un’impiegata amministrativa del settore statale, e guadagnava 1.400 euro al mese: non molti, se si vuole vivere a Milano senza tirare troppo la cinghia. L’inviata de La Zanzara ha rivelato che all’epoca non era ben vista sul lavoro ed era anche vittima di mobbing, così ha deciso di licenziarsi e iniziare la sua nuova carriera. Oggi Michelle Comi si dice molto più felice del suo lavoro attuale, sia a livello psicologico sia remunerativo. Non ha mai voluto rendere pubblici i suoi guadagni attuali, ma ha detto esplicitamente che non c’è paragone con quanto prendeva prima. Si vocifera che Michelle Comi guadagni il triplo rispetto al passato.

Michelle Comi e il Brasiliano

Non solo video e social: Michelle Comi è diventata celebre negli ultimi tempi anche per la sua relazione con Er Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci, influencer romano celebre per ospitate in programmi tv e radio come La Zanzara. I due appaiono spesso assieme sui social, e di recente un loro video è diventato virale un po’ ovunque. Non tutti credono che sono davvero una coppia anche nella vita privata, ma Michelle Comi e il Brasiliano sostengono di sì: lei stessa ha spiegato che lui, nonostante l’apparenza, l’ha conquistata “con i suoi modi da gentiluomo”. Sulla loro storia d’amore non si conoscono molti altri dettagli, ma basta seguirli sui loro profili Instagram per restare aggiornati su quanto succede.