Petit Nadia Rinaldi e Riccardo Mandolini non sono parenti: la smentita

Fake news su Amici 2024: Petit non è nipote di Nadia Rinaldi, non è parente né cugino di Riccardo Mandolini. Solo ora emerge la verità su Salvatore Moccia

Se non sei pratico con i legami di parentela hai bisogno di un ripasso su l’affaire Petit, Nadia Rinaldi e Riccardo Mandolini. Il finalista di Amici 2024 fa di nome vero Salvatore Moccia e il mistero si infittisce visto che non ha lo stesso cognome dell’attrice romana che non ha mai avuto un nome d’arte. Per di più il rompicapo diventa più complicato di un cubo di Rubik visto che Petit canta in napoletano e in francese disorientando gli spettatori un po’ come è successo lo scorso anno con Angelina Mango, lucana ma partenopea inside. Pensate che Salvatore Moccia non è l’unico parente d’arte di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti è noto il fatto che Holden sia il figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Se non ci avete capito nulla avevate ragione perché ormai da quasi un anno televisivo è girata una fake news nata da un post su Instagram. Nadia Rinaldi non è la zia di Petit che non è suo nipote in nessun modo dal punto di vista genetico. Il cantante di Amici 2024 non è parente nemmeno di Riccardo Mandolini, non essendo figlio di nessun fratello o sorella dell’attrice Romana né del padre di suo figlio, il regista Mauro Mandolini. A smentire il legame di parentela tra Nadia Rinaldi e Petit di Amici è stata la stessa artista di recente vista in Suburra e scoperta da Christian De Sica. Si è raccontata nella sua vita di oggi al settimanale “Di più Tv” e ha spiegato Come è nato l’equivoco che purtroppo ha visto vittima di accuse di essere figlio d’arte per il cantante di “Mamma Mi”. I genitori di Petit sono Francesco Moccia e Veronique, madre francese e papà napoletano trapiantati a Roma.

Per questo il fidanzato di Marisol Castellano, che è cresciuto con la nonna materna, ha tre etnie nelle sue origini e canta in diverse lingue. La sua mamma Veronique e Nadia Rinaldi sono state vicine di casa all’Eur e sono state amiche d’infanzia praticamente come sorelle pur non avendo nessun legame di sangue. Per questo l’attrice romana di Vacanze di Natale aveva dedicato un post su Instagram al cantautore durante il suo percorso ad Amici chiamando Petit nipote in segno d’affetto avendolo visto crescere. In questo contesto si inserisce anche Riccardo Mandolini. Il figlio della Rinaldi non è cugino nè particolare amico dell’attore che ha interpretato Damiano in Baby su Netflix, anche se immaginiamo siano in buoni rapporti.

Petit e il rapporto con i suoi genitori

Appurato che Petit di amici 2024 non è parente in nessun modo di Nadia Rinaldi, il tenero gossip sul cantante finalista del talent riguarda il forte affetto che prova per i suoi genitori. Oltre ad essere legato alla sua mamma e al papà napoletano, l’ex calciatore aveva un rapporto speciale con la sua nonna materna. È stata lei ad indirizzare il suo talento e a spingerlo a trasformare la sua passione per la musica, dopo l’addio al calcio, in un lavoro.