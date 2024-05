Anticipazioni Far West stasera 20 maggio: i temi

Di cosa si parlerà stasera 20 maggio nel programma Far West condotto da Salvo sottile su Rai 3. Spazio a La Uno Bianca: le anticipazioni

Stasera con il sesto appuntamento torna l’approfondimento giornalistico di Rai 3 con Far West, il programma condotto da Salvo Sottile che fa luce su nuovi casi, attraverso reportage e testimonianze esclusive. Tre i principali argomenti di cui si tratterà con un finale davvero inquietante. L’inchiesta principale è sulla sanità pubblica, l’esclusiva è sulla Banda della Uno Bianca e l’attualità sul caso Toti. Stando alle anticipazioni stasera la puntata di Far West si apre con un’inchiesta nel mondo della sanità in Italia, sempre al centro, purtroppo, di scandali e problematiche di vari tipo. Le telecamere e i microfoni del programma di Rai 3 indagheranno in particolare le difficoltà della sanità locale e della medicina sul territorio, gravate sempre più dalla carenza dei medici di base, con i pochi disponibili costretti a fare un lavoro spesso sovraccaricato e ingestibile. Salvo Sottile nella puntata di questa sera del suo programma su Rai 3 darà spazio poi allo scandalo corruzione in Liguria, dove nei giorni scorsi sono finiti agli arresti il governatore regionale Giovanni Toti e il noto imprenditore del settore portuale Aldo Spinelli. Un caso che ha due diramazioni principali: il primo è la corruzione da parte di Spinelli verso Toti per ottenere favori negli appalti portuali a Genova e dintorni; il secondo riguarda invece i legami tra la politica locale e la criminalità organizzata. Sarà soprattutto su questo secondo argomento che la trasmissione di inchieste del lunedì di Rai 3 si concentrerà, approfondendo le accuse verso Toti e il suo entourage. Il governatore si sarebbe legato a un clan di Cosa Nostra ben presente a Genova per ottenere più voti e assicurarsi una vittoria elettorale. A sorpresa stando alle anticipazioni di stasera 20 maggio di Far West si tornerà poi su un vecchio caso della cronaca nera italiana: la banda della Uno Bianca. Tra il 1987 e il 1994, la banda criminale commise vari reati, principalmente rapine a mano armata, causando anche 24 omicidi. A metà anni Novanta, i responsabili sono stati assicurati alla giustizia, e sì scoprì che erano tutti poliziotti. Ora, una nuova intercettazione emersa di recente sembra collegare una testimone chiave ad ambienti della Polizia, e potrebbe aggiungere ulteriori dettagli a un caso che ha lasciato aperti molti lati oscuri.

Anticipazioni di Far West stasera 20 maggio le amebe

In chiusura di puntata, ci si concentrerà su un problema di tipo ambientale molto serio, con un’inchiesta sulle specie animali aliene presenti in Italia. Questi animali possono infatti rivelarsi molto dannosi sia per gli ecosistemi locali sia per l’economia in molti settori, e la loro introduzione è spesso legata anche ad attività clandestine.