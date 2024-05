Guglielmo Marconi quanti figli: altri oltre Elettra e un dramma

Quanti figli ha avuto Guglielmo Marconi con la prima moglie Beatrice O’Brien e con la seconda Maria Cristina Betti Scali da cui ha avuto Elettra, l’unica in vita

Per quanto riguarda la discendenza di Guglielmo Marconi, straordinario scienziato italiano Premio Nobel per la Fisica e inventore del telegrafo senza fili, molti conoscono la sua figlia più giovane, Elettra. Nata nel 1930 dal secondo matrimonio di Marconi con la marchesina romana Maria Cristina Betti Scali, Elettra è la più nota dei figli di Marconi (anche perché prese il nome dal celebre panfilo del padre, che veniva usato come laboratorio), ma non certo l’unica. Prima di sposare la marchesina Betti Scali, infatti, Guglielmo Marconi aveva avuto una prima moglie, l’irlandese di origini nobiliari Beatrice O’Brien, sposata nel 1905 e da cui aveva poi divorziato nel 1924, tre anni prima del nuovo matrimonio. Da quella prima unione, Marconi ebbe i suoi primi tre figli: Beatrice rimase però incinta per la prima volta di una bambina chiamata Lucia, che però morì poco dopo la nascita. Successivamente nacquero la figlia Degna, nel 1908, poi il figlio Giulio, nel 1910, e infine un’altra femmina, Gioia, nel 1916. Elettra è stata quindi la quartogenita del grande inventore e imprenditore bolognese, anche se l’unica figlia nata dalla seconda moglie. Il suo nome completo è Maria Elettra Elena Anna, e negli anni più recenti è diventata una sorta di memoria storica del lavoro del padre, a cui era molto legata, sebbene alla sua morte avesse solamente 7 anni. Negli anni ha rilasciato diverse interviste, sia alla stampa che in televisione. Elettra Marconi che ha contribuito anche alla realizzazione della fiction Rai dedicata al padre con Nicolas Maupas e Stefano Accorsi, ha raccontato di un rapporto quasi simbiotico con suo padre che la adorava. In maniera del tutto inconsapevole, la figlia più piccola dei tre dell’inventore del telegrafo ha assistito anche alla realizzazione di un primissimo esempio di telefono cellulare ideato dal suo caro genitore. Solo la morte avrebbe tolto anche questa scoperta al premio Nobel orgoglio italiano che aveva ideato questo piccolo oggetto per comunicare senza fili per Papa Pio XI.

Guglielmo Marconi quali figli sono ancora vivi

Dei quattro figli avuti da Guglielmo Marconi nel corso della sua vita, solo la più giovane, Elettra è ancora in vita. Oggi ha 94 anni, essendo nata nel 1930, e ha il titolo nobiliare di principessa, grazie alle origini della madre. I tre precedenti figli di Marconi sono purtroppo tutti morti. Il primo è stato Giulio, morto nel 1971 a soli 61 anni, mentre le due sorelle sono vissute più a lungo, passando a miglior vita solo nel corso degli anni Novanta. Degna è morta a 90 anni nel 1998, mentre Gioia è vissuta fino al 1996, morendo quindi a 80 anni. Di loro non si è mai saputo molto, a livello lavorativo e di vita privata, anche se sembra che tutti e tre ebbero a che fare con il mondo scientifico, pur senza ottenere la fama e il successo del padre.