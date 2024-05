Maria Cristina chi era la moglie di Guglielmo Marconi: causa morte in segreto

Maria Cristina Marconi è stata la seconda moglie del grande scienziato e imprenditore Guglielmo Marconi: chi era e quali sono state le cause della sua morte

La vita privata di Guglielmo Marconi non è mai stata molto discussa, ma su di essa sono disponibili informazioni interessanti. Fu molto legato, fino alla morte avvenuta nel 1937, alla seconda moglie Maria Cristina e alla figlia Elettra, chiamata come il famoso panfilo che usava come laboratorio per i suoi esperimenti. Maria Cristina fu la seconda moglie del noto inventore del telegrafo senza fili, che nel 1905 era già convolato a nozze con la nobile irlandese Beatrice O’Brien, dalla quale aveva avuto tre figli. Nel 1924 Marconi si era separato da quest’ultima, per sposarsi tre anni dopo con la seconda moglie. Il suo nome completo era Maria Cristina Bezzi Scali, e discendeva da una nobile famiglia romana molto ben inserita nella società vaticana. Al momento del matrimonio, celebrato il 15 giugno 1927, lei aveva 27 anni, mentre lui 53. Si erano conosciuti l’anno prima a Santa Marinella, vicino Roma, nella villa dei marchesi Sacchetti, e presto decisero di sposarsi. Pare che la possibilità di sposarsi con rito cattolico, nonostante il divorzio precedentemente ottenuto da Guglielmo Marconi dalla prima moglie, fu resa possibile dalla famiglia di Maria Cristina, che riuscì a ottenere, grazie alla propria influenza in Vaticano, l’annullamento del matrimonio del celebre inventore anche dalla Sacra Rota. Lo scienziato ha interpretato nell’omonima fiction Rai da Stefano Accorsi si sposò dunque il 12 giugno 1927 in Campidoglio con rito civile, e tre giorni dopo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Guglielmo Marconi e la devozione della moglie fino alla morte

Negli anni successivi, oltre dare alla luce la figlia Elettra, Maria Cristina Marconi seguì il marito in tutti i suoi viaggi in giro per il mondo, e i due furono sempre molto uniti. Quando Guglielmo Marconi morì, nel 1937, sua moglie non volle più risposarsi, e trascorse i suoi anni successivi a crescere la figlia Elettra. Raramente parlò in pubblico del marito, mantenendo un forte riserbo per il resto della sua vita. Maria Cristina Bezzi Scali morì infine il 15 luglio 1994, all’età di 94 anni (la stessa che ha oggi la figlia) a Roma: le esatte cause della morte non sono note, ma è lecito presumere che fu una morte di vecchiaia. La seconda moglie di Guglielmo Marconi venne sepolta nel Mausoleo Marconi di Pontecchio, vicino Bologna, dove tutt’oggi riposa accanto al marito. Nel 1995, un anno dopo la morte, uscì il suo libro Mio marito Guglielmo, pubblicato da Rizzoli e con un contributo dello scienziato Carlo Rubbia.