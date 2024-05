Elettra figlia Guglielmo Marconi oggi cosa fa: marito principe e figli

Elettra Marconi quarta figlia di Guglielmo Marconi è viva, ha 94 anni un marito nobile e una splendida famiglia tra figli e viaggi

Se ancora oggi è possibile avere una memoria storica di Guglielmo Marconi fino a dedicargli documentari e fiction Rai è grazie alla memoria storica della sua unica figlia ancora in vita: Elettra Marconi. Quando viene di percorsa la carriera dell’inventore del telegrafo lei appare solo di stramacchio, era troppo piccola eppure grazie anche a sua madre Maria Cristina Bezzi Scali è riuscita a essere fedelissima per ricostruire tutte le invenzioni del genitore premio Nobel. Il vero nome della figlia viva di Guglielmo Marconi è Maria Elettra Elena Anna, è nata nel 1930 da Guglielmo Marconi e dalla sua seconda moglie, una marchesina proveniente da una nobile famiglia romana, ben inserita anche in Vaticano. Oggi Elettra Marconi ha il titolo di principessa, e a 94 anni è la più longeva degli eredi del celebre inventore e imprenditore. Nata a Civitavecchia, vicino Roma, si è sposata il 14 giugno del 1966 nella Chiesa del Gesù di Roma con il Principe Carlo Giovannelli, ottenendo così il titolo di principessa ereditandolo dal marito. Da questo matrimonio è nato un unico figlio, chiamato Guglielmo come il nonno: oggi è professore e direttore di Scienze Umanistiche dell’Università popolare Meier, presidente dal 2019 della sezione Lazio dell’Istituto Italiano dei Castelli, e anche autore del programma tv Il cenacolo delle vie della tradizione. Anche lui, come i genitori, ha il titolo di principe. Carlo Giovannelli, il marito di Elettra Marconi, è morto nel 2016. La figlia del noto inventore Guglielmo interpretato nella fiction lui dedicata da Stefano Accorsi ha rivelato in interviste recenti dettagli della sua vita privata passata e attuale. La sua madrina di battesimo fu la Regina d’Italia Elena il famoso panfilo dove ha vissuto con il suo papà, e che porta il suo nome, in realtà era stato denominato così ancor prima che nascesse. Elettra Marconi attualmente continua ad avere due grandi passioni ereditate dai suoi genitori, la radio l’ascolta di continuo ed è l’unico media A cui tiene particolarmente e i viaggi. La figlia di Marconi oggi vive nella Capitale con suo figlio e sua nuora ma quando può trascorre le vacanze estive nella location del cuore di famiglia, Forte dei marmi.

Elettra Marconi patrimonio

La figlia del celebre Guglielmo Marconi e Maria Cristina Betti Scali si sente romana al cento per cento nonostante l’infanzia in barca. Abita ancora nella casa di Via Condotti in cui viveva con i genitori e dove morì suo padre, nel 1937. Molte persone sono interessate a sapere a quanto ammonti il patrimonio di Elettra Marconi, ma purtroppo non si hanno informazioni di nessun tipo a questo riguardo, dato che la donna, e in generale tutta la sua famiglia, sono molto riservate. Di sicuro parliamo di una somma cospicua: la madre e il marito provengono da importanti famiglie nobiliari della Capitale, mentre il padre è stato uno dei più brillanti scienziati e imprenditori della sua epoca, che depositò numerosi brevetti rivoluzionari.