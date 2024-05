Federica Lelli è la figlia di Heather Parisi? Che scoop!

Chi sono i genitori di Federica Lelli nuova fiamma di Matteo Berrettini ed ex fidanzata di di Ultimo. Non C’entra Heather Parisi

Bionda, formosa e vip Federica Lelli è una influencer con oltre 150.000 follower su Instagram: ha 26 anni, essendo nata nel 1998, ed è di origini romane, anche se in passato ha vissuto per un periodo in Francia. Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, Federica Lelli era stata paparazzata assieme a Berrettini lo scorso marzo, e le foto dei due assieme erano state pubblicate anche da Chi. La loro relazione non è mai stata confermata, ma i ben informati la danno per certa, al punto che la ragazza potrebbe presto traferirsi a vivere a Montecarlo, dove risiede da tempo il tennista romano. Su internet, molti utenti si stanno domandando se Federica Lelli sia la figlia della celebre ballerina televisiva e showgirl Heather Parisi. La risposta a questa domanda, che a molti potrebbe sembrare inspiegabile, è ovviamente no. Non è del tutto infondata, dato che l’attuale presunta nuova fiamma di Matteo Berrettini in precedenza stava con il famoso cantante Ultimo, vero nome Niccolò Moriconi, nato come lei a Roma nel 1998. Per questo motivo, molti confondono Federica Lelli con un’altra discussa ex di Ultimo, Jacqueline Di Giacomo. Dunque i genitori di Federica Lelli non sono famosi e non hanno mai fatto parte del mondo dello spettacolo. Per intenderci è l’ex del cantautore romano a cui è stata dedicata i tuoi particolari. Un bello scoop, visto le due bionde di Ultimo sono sosia, si somigliano molto

Federica Lelli non è Jacqueline di Giacomo

Quest’ultima è in effetti la figlia di Heather Parisi, avuta dalla showgirl di Los Angeles, oggi 64enne, nel 2000 dal secondo marito, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Nata nel 2000, Jacqueline Luna Di Giacomo è stata assieme a Ultimo dal 2021 fino più o meno al 2023, quindi dopo la fine della relazione tra il cantante romano e Federica Lelli, che sono stati insieme tra il 2017 e il 2019. Quest’ultima, comunque, sembra essere ancora in buon rapporti con il suo ex, tanto che lo scorso luglio era stata vista al concerto di Ultimo a San Siro a cantare a squarciagola le sue canzoni. Per quanto riguarda la figlia di Heather Parisi, al momento non ci sono grandi informazioni sulla sua vita sentimentale, anche se rispetto all’altra ex di Ultimo vanta di sicuro più follower su Instagram: ben 234.000.