Giulio Basoccu chi è il Re del Bisturi: moglie, figli e una ex vippona

Giulio Basoccu il Re del Bisturi del programma di Real Time ha rifatto molte vip ma non la sua ex compagna. Vita privata e curriculum del chirurgo plastico

Il pubblico di Real Time ha imparato a conoscere Il Re del Bisturi già prima dello show post bariatrico che è un approfondimento della serie principale incentrata su filler e chirurgia plastica. Giulio Basoccu è tra i chirurghi più famosi d’Italia grazie a sponsorizzazioni e fama che si è costruito attraverso interviste e pazienti più o meno note dello spettacolo italiano. Il Re del Bisturi ha un’ex moglie, due figlie e una vita privata in cui spicca una supervip che è stata per un periodo di tempo la sua compagna. Nato a Roma l’11 febbraio 1966, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con il punteggio di 110 e lode. La sua tesi di laurea aveva come titolo “La Citofluorimetria a flusso nella caratterizzazione biologica dei Carcinomi Basocellulari”. Giulio Basoccu Il Re del Bisturi ha poi proseguito gli studi, conseguendo nel 1999 la Specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con un punteggio di 50, il massimo in questo genere di corso. Subito quell’anno, dopo aver ottenuto la specializzazione, è stato nominato Responsabile Divisione di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso l’I.N.I. Istituto Neurotraumatologico Italiano, nella sede di Grottaferrata, vicino Roma. Un anno dopo è poi passato con lo stesso ruolo alla sede di Canistro, vicino L’Aquila, in Abruzzo. Sempre nel 2000, Giulio Basoccu si è trasferito a lavorare anche in Inghilterra, come consultant presso il National Center of Cosmetic Surgery di Birmingham, e nella stessa città ha lavorato anche alla Clinic Cosmetic Surgery. Tra il 2002 e il 2003, tornato in Italia, è stato docente presso l’Università La Sapienza di Roma. Giulio Basoccu deve però la sua fama al fatto di essere divenuto il chirurgo estetico di molti vip italiani, e questo lo ha portato a comparire spesso come esperto in programmi radiofonici e televisivi. Il protagonista del programma di Real Time Il Re del Bisturi è intervenuto come ospite in varie trasmissioni di Radio Rai tra il 2000 e il 2014, mentre nel 2012 ha ideato e curato il programma di Radio Antenna 1 Pillole di Bellezza. Tra i 2013 e il 2014 ha tenuto una rubrica sulla chirurgia plastica sulla nota rivista Novella 2000, ed è stato spesso interpellato sul suo lavoro e le tematiche connesse da diversi importanti quotidiani italiani. A livello televisivo, Giulio Basoccu ha partecipato a programmi come Bisturi! Nessuno è perfetto su Italia 1 (2004), 10 anni più giovane in 10 giorni su Sky (2006), Plastik Ultrabellezza su Italia 1 (2011), Le Amiche del Sabato su Rai 1 (2013), Style su Canale 5 (2013) e Il mondo di Giulio su Rete 4 (2014), di cui è anche uno degli autori. Nel 2014 ha anche pubblicato un libro, Il Demiurgo Plastico, edito da Mondadori. Potete seguire il suo lavoro sul suo profilo Instagram ufficiale, dove vanta ben 26.800 follower. Per quanto riguarda chi ha rifatto il Re del Bisturi spiccano Anna Tatangelo, Elena Santarelli, Cristina Buccino e Sophia Loren.

Giulio Basoccu Il Re del Bisturi e….del gossip

Nella vita privata di Giulio Basoccu alias Il Re del Bisturi del programma di Real Time c’è come spesso accade una ex moglie conosciuta in gioventù e che non fa parte del mondo dello spettacolo e due figlie, Giulia e Guia, oggi maggiorenni e che della popolarità del padre non ne vogliono proprio sapere. Scavando però negli archivi del gossip, nostro pane quotidiano, spunta un’ex compagna famosa del professore di chirurgia plastica. Il Re del Bisturi è stato con un’attrice, showgirl ed ex concorrente del GF Vip. L’ex compagna di Giulio Basoccu è Samantha De Grenet, i due si sono conosciuti nel 2008 dopo la fine dei rispettivi matrimoni. La relazione però è durata solo un anno e m mezzo, come specificato in un’intervista da Arianna David amica della ex di Pieraccioni. La stessa Miss Italia ha spiegato che Samantha De Grenet non voleva assolutamente che si parlasse della sua storia con Giulio Basoccu. Questo nel 2020, quindi ben undici anni dopo la fine della relazione. Non si conoscono però i motivi di tanto astio.