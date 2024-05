Mascaria chi era Pietro Ferrara nella realtà che film non vi racconta

Mascaria è il nuovo film in arrivo Rai 1, dedicato alla vera storia di Pietro Ferrara, che molti non conoscono: chi era e cosa gli era successo?

Mascaria film di Rai 1 è tratto da una storia vera di un uomo che ha lottato strenuamente contro il pizzo, e la mafia, subendone le conseguenze. La fiction racconta fatti realmente accaduti, pur prendendosi diversi libertà narrative a partire dal nome del protagonista. Pietro Ferrara con questo nome e cognome nella realtà non è mai esistito, ma il suo personaggio e la sua vicenda sono ispirati a quelle di Rocco Greco, oltre che di altri imprenditori che hanno trovato il coraggio di opporsi alla mafia, rischiando anche la propria stessa vita. Il caso Greco che ha ispirato Mascaria risale al 2007 ed terribile: come molti piccoli imprenditori in Sicilia, anche lui si ritrovò ad avere a che fare con Cosa Nostra, che gli estorceva denaro in cambio di una supposta “protezione”. Il vero Pietro Ferrara decise infine di ribellarsi al racket, denunciando i mafiosi che esigevano il pizzo a lui e ad altri imprenditori. Riuscirà a convincere a parlare altre sette vittime, e questa sua rivolta consentirà di fare condannare i boss della Stidda e di Cosa nostra di Gela, una cittadina siciliana vicino Caltanissetta. Ma Rocco Greco vero protagonista della fiction di Rai 1 Mascaria pagherà caro il suo coraggio: non potendolo colpire con un attentato, essendo ormai un personaggio in vista, la mafia cercherà di infangarne il nome. Sul reale Pietro Ferrara interpretato da Fabrizio Ferracane nel film di Rai 1 della giornata della legalità inizieranno a circolare strane storie di presunti legami con la criminalità organizzata, coinvolgendolo in una sorta di guerra tra differenti famigli mafiose. È questa la “Mascaria” del titolo del film Rai: un termine in dialetto siciliano che si può infatti tradurre come “calunnia”. Contro Rocco Greco c’erano solo parole, senza nessuna prova, ma furono sufficienti a gettare discredito sul suo conto: la Prefettura interdì la sua impresa, e lui fu costretto a licenziare 50 dipendenti.

Mascaria una storia vera finita in tragedia

Non riuscendo ad attendere i lunghi tempi della giustizia, il vero Pietro Ferrante a cui è ispirata la fiction Mascaria ha compiuto un gesto estremo. Rocco Greco si tolse la vita sparandosi in testa nella sua fabbrica nella zona di Caltanissetta, nel 2019. Un anno dopo, il tribunale sancì che le accuse contro di lui erano false. Oggi, la sua azienda è gestita dal figlio Francesco (Riccardo, nel film Mascaria).