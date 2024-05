Viola come il mare 3 perché non si farà

Torneremo a vedere su Canale 5 Viola e Demir magari convolati a nozze e con figli? Perché Viola come il mare 3 non è in programma per ora

La certezza matematica non c’è mai come in questo caso però ci sono due altri aspetti reali che impediscono in questo momento di predisporre le riprese per una terza stagione di Viola Come il Mare. La serie già interamente su Mediaset Infinity e terminata anche su Canale 5 in realtà non ha nemmeno un finale così dubbio da necessitare un nuovo capitolo. Ispettore capo Francesco Demir ha capito di voler intraprendere la prima relazione seria nella sua vita con la giornalista Viola nonostante lei si affetta da una malattia degenerativa, la sinestesia, che la ridurrà sulla sedia a rotelle come il suo vero padre (Ninni Bruschetta). Le remore dell’ex Miss Italia dureranno poco perché il suo amore per il poliziotto è più forte di ogni avversità, ogni tanto lo abbia respinto per non costringerlo a vivere con una donna non al pieno delle sue forze e che potrebbe morire di lì a poco. Gli ascolti di Viola come il mare 2 sommando sia le visualizzazioni su Mediaset Infinity che le puntate su Canale 5 sono andati bene, non è quindi una questione di flop ed una possibile terza stagione, si tratta piuttosto di incompatibilità. I protagonisti del cast della serie ambientata a Catania sono impegnati in altri lavori. Francesca Chillemi sta girando a Roma che Dio ci aiuti 8. È la prima volta in cui nella fortunata serie, sempre di Lux vide, da Azzurra l’impertinente è diventata suora, senza il supporto della magistrale Elena Sofia Ricci. È impensabile dunque che l’attrice siciliana possa stretto giro tornare nei panni di Viola nella redazione di Sicilia web news per scoprire nuovi omicidi e magari sposarsi e avere figli con l’ispettore capo del suo cuore. Stesso discorso anche per la star internazionale di origini turche impegnato sull’importante set di Sandokan. Anche questa serie ispirata al personaggio iconico di Kabir Bedi è prodotta da Lux Vide. Le riprese in questi giorni si stanno svolgendo a formello e si sposteranno per l’intera Calabria e in altre regioni del sud Italia. Anche Can Yaman non ha il dono dell’ubiquità e quindi prima di un anno non può tornare ad interpretare Francesco Demir.

Viola come il mare 3: l’ipotesi boicottaggio

Per questo, almeno ha stretto giro non ci sarà Viola come il mare 3 e se le riprese dovessero ricominciare da un anno a questa parte significa che rivedremo la coppia formata dai personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman solo tra tre, quattro anni, calcolando i tempi di riprese e post produzione. Forse un po’ troppo tempo per ricominciare ad appassionarsi a Viola e Demir. Nessun furto però da parte di altre case produttrici, potremmo dire che essendo la Lux vide a produrre tutti questi lavori è un po’ come restare in famiglia e quindi potremmo rivedere i nostri attori beniamini in altre vesti sul piccolo schermo senza perderli di vista. Ma anche chiarito un altro aspetto che ha infiammato il gossip nel lungo periodo in cui è andata in onda Viola come il mare 2, non è stata annullata la terza stagione per i presunti i sapori tra Francesca Chillemi e Can Yaman. Che la frecciate social tra i due siano vere o fake per alimentare Hype sulla fiction non sono motivi validi permettere fine ad un progetto.