Vite al Limite Rose oggi da urlo, Russel terribile malattia FOTO

Rose Perrine di Vite al Limite oggi è la dimostrazione che un programma televisivo può cambiare la vita delle persone

Nella dodicesima stagione di Vite al Limite Rose Perrine è entrata nel cuore degli appassionati del programma che segue il percorso dei pazienti del dott. Nowzaradan. Determinazione è la parola che racchiude quanto mostrato dalla donna di 58 anni dell’Arkansas che aveva deciso di intraprendere una dieta drastica per poter trascorrere più tempo con la sua famiglia e i suoi 11 nipoti. Una scelta che Rose di Vite al Limite aveva preso con coraggio nonostante il peso fosse diventato ormai abitudine nella sua vita al punto tale da dover combattere numerosi problemi di salute. I troppi kg l’avevano costretta a dover usare la sedia a rotelle per muoversi, un altro ostacolo che poteva limitare la possibilità di giocare con i propri nipoti. Come spesso viene ricordato ciò che spinge un paziente di Vite al Limite a cambiare è la mentalità, l’attitudine a volere stravolgere la propria vita. Rose Perrine aveva notato non solo un cambiamento fisico, ma anche mentale nel suo corpo, dicendo che si sentiva legata alla sua incapacità fisica di muoversi abbastanza per perdere peso, ma sapeva che nella sua mente voleva cambiare la sua vita. Un approccio che aveva di fatto trasformato Rose in una delle pazienti di Vite al Limite più apprezzate da quando il programma viene trasmesso. Lo stesso dott. Nowzaradan è rimasto subito spiazzato dalla sua voglia e determinazione. Altri due motivi che hanno spinto la donna a cambiare la sua vita sono stati il fidanzato Russell con cui ha sempre sperato di poter vivere più momenti insieme e l’incredibile sfida che l’aspettava. Rose di Vite al Limite ha avuto la custodia di Abby e Alix, figli della figlia. Una responsabilità enorme per una donna di 58 anni che deve combattere contro i problemi di peso ma una spinta in più migliorare.

Rose Vite al Limite oggi: peso e il fidanzamento

Rose di Vite al Limite in una foto pubblicata su Facebook

Rose di Vite al Limite si era presentata con un peso di 256 kg e dopo le cure del dott. Nowzaradan era dimagrita fino ad arrivare a pesare 178 kg. 78 kg in meno per candidarsi con successo ad un intervento di chirurgia bariatrica. La puntata del programma del dott. Now si conclude con il dubbio se la paziente sia davvero riuscita ad operarsi. Possiamo dire con certezza che ce l’ha fatta e subito dopo l’intervento ha perso altri kg. Non si conosce il peso attuale di Rose di Vite al Limite ma sui social ha pubblicato numerose foto dove appare in forma e sorridente. È impossibile capire quanti kg abbia perso ma la sensazione è che il percorso stia continuando con grande successo. Inoltre a quanto pare Rose ha ancora Abby e Alix sotto la sua custodia e soprattutto lei e Russell si sono fidanzati nel giugno 2022. Le ultime notizie sulla coppia parlano di un problema di salute per l’uomo a dicembre 2023, un cancro alla pelle che è stato curato grazie ad un intervento chirurgico. Ora sta bene e prosegue la sua vita con la donna che ama. L’ennesimo segnale del destino che ha spinto la paziente del dott. Nowzaradan a curarsi e a dare importanza alla sua salute per condividere con il proprio compagno ogni momento della propria vita con felicità. Sebbene non sia più attiva sui social media come prima, Rose di Vite al Limite oggi sembra impegnata a riprendersi la sua vita smentendo tutti quelli che non credevano in una sua trasformazione.