Terra Amara Fikret sposa Zeynep ma il fantasma Zuleyha rovina il finale

Le anticipazioni vedono Fikret che sposa Zeynep e hanno una figlia di nome Mujgan. Il personaggio di Furkan Palali dovrà però fare i conti con l’amore per Zuleyha

Mai una gioia per il personaggio di Furkan Palali in amore anche fino all’ultima puntata di Terra Amara. Fikret sposa Zeynep eppure tra i due scoppia prepotente il caso Zuleyha fino all’ultima puntata della soap turca. Ormai vedova di Hakan, dopo esserlo stato di Ylmaz e Demir, il personaggio di Hilal Altınbilek sembra aver chiuso con l’amore. Viene celebrato il matrimonio tra Fikret e Zeynep senza lieto fine. Zuleyha si rende conto del suo amore per il cognato, da sempre innamorato della moglie del defunto fratello. Tra i due scoppia una passione senza freni che l’ingenua professoressa di chimica di Cukurova comprende troppo tardi. Fikret sposa Zuleyha, lascia Zeynep e portano avanti l’azienda di famiglia portando in alto il nome degli Yaman. Tutto fila e sarebbe stato bello vederlo, non è questo però il finale di Terra Amara che la soap ci fa solo intuire. Il personaggio di Furkan Palali durante la proposta di matrimonio fatta alla dolce Zeynep rivela di aver amato, poco prima di conoscerla, la vedova di suo fratello Demir, senza essere corrisposto da lei. L’amica d’infanzia di Cetin non fa una piega, questa rivelazione le entra da un orecchio e le esce dall’altro (beata lei che è così sicura di sé). L’ultimo matrimonio di Terra Amara viene celebrato a Villa Yaman dalla zia Lutfiye con discorso strappalacrime e commozione degli invitati presenti. Zuleyha fa pure da testimone allo sposo, cosa importa se una manciata di puntate prima lui l’amava, insieme a Cetin che accompagna la sposa. Terra Amara finisce con Fikret che si ritira dagli affari della famiglia Yaman dopo aver a lungo lottato per ottenere i suoi diritti di figlio illegittimo del capo famiglia Adnan. Lascia la sua quota della holding a suo figlio adottivo Kerem Ali è cresciuto dopo la morte di suo padre Ylmaz e sua madre Mujgan. La coppia va via da Cukurova e con con sua moglie Zeynep coronano il sogno di aveva una figlia loro che chiamano come la dottoressa vittima di un tragico incidente aereo che in passato il personaggio di Furkan Palali aveva tanto amato. I due figli di Fikret a loro volta si staccano dalla Yaman Holding e creano una nuova società. Diventano CEO di un’azienda tessile che ha molto fortuna rimanendo in buoni rapporti con la zia Zuleyha. Una piccola curiosità sul futuro dei figli di Fikret in Terra Amara, vinceranno ad essere presidente onorario della loro azienda Cetin, per ringraziarlo di aver fatto sposare il loro padre con Zeynep. Insomma un amore che ha un risvolto positivo per la coppia. Allora perché si parla di un mancato lieto fine per Fikret e l’insegnante di chimica di Cukurova?

Terra Amara Fikret chi si accontenta gode così così

Terra Amara ha solo in parte un finale chiaro. Sguardi, espressioni, ed emozioni tra Fikret e Zuleyha hanno sempre qualcosa di ambiguo, un non detto che lascia l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è mai stato. L’impressione è che il personaggio di Furkan Palali si sia accontentato di una brava donna accanto a sé come Zeynep comando sempre quell’amore non corrisposto per la vedova di suo fratello Demir.