Uomini e Donne Asmaa e Cristiano oggi già rottura “urla imbarazzanti”

Secondo una segnalazione Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne già non stanno più insieme a meno di un mese dalla registrazione della scelta “lite furiosa”

Cosa è successo dopo la puntata del 24 maggio di Uomini e Donne Over tra Asmaa Fares e Cristiano lo Zupone avrebbe dell’incredibile. La registrazione della puntata del Trono Over in cui il cavaliere pugliese e la dama di origini egiziane che lasciano insieme il programma è stata registrata meno di un mese fa. La loro frequentazione era iniziata un paio di settimane prima, quindi si può dire che la bella mora 35enne e il grande tifoso del Bari si sono visti per circa un mese e mezzo per interrompere la relazione. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, dispensatrice di accattivanti notizie di gossip da anni, il lieto fine dopo la scelta non c’è stato. Oggi sono Uomini e Donne Asmaa e Cristiano non stanno più insieme: si sono lasciati a seguito di una lite. Almeno e quello che dice un segnalatore anonimo alla Deia di Instagram raccontando, senza l’ausilio di foto per meglio dimostrare quanto rivelato, i dettagli del litigio. Lo Zupone e la Fares erano ieri (23 maggio ndr) seduti ad un tavolino in un noto bar di Ravenna a fare aperitivo. Insieme alla coppia era presente anche un terzo gradito ospite, il figlio di dieci anni della dama di origini egiziane. Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne hanno iniziato una lite furiosa, “litigavano come i pazzi” ha scritto letteralmente in direct alla Marzano chi ha voluto segnalare la crisi della neo coppia che appena nata, sarebbe già finita. Effettivamente facendo un giro sui rispettivi profili Instagram dei due protagonisti del Trono Over 2024 i dettagli coincidono. Ieri Asmaa si è taggata proprio a Ravenna, Cristiano ha postato una foto nelle storie al bar con due acqua tonica come aperitivo e una mano di una donna con una colata di gel bianca sulla unghie che toccava il bicchiere. Dando il beneficio del dubbio alla rivelazione social, è vero anche che prima della messa in onda della puntata della scelta a Uomini e Donne Over, entrambi non potevano mostrare foto insieme per non fare spoiler sul loro futuro. Se fosse vero, chissà se la crisi è solo passeggera oppure più profonda.

Uomini e Donne la sentenza di Tina su Cristiano e Asmaa

Raramente l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari si sbaglia sul futuro delle coppie nate nel programma. Insieme a Gianni Sperti aveva predetto la rottura aprendo, a suo dire, gli occhi ad Asmaa sull’atteggiamento di Cristiano. Per la Vamp il pugliese è una sorta di fuoco di paglia che subito parte in quarta in una conoscenza per poi annoiarsi.